Andrej Csemez vybojoval na Európskych hrách bronz: Prvá medaila z akadémie Tomiho Kida

Výprava slovenských reprezentantov v boxe priletela včera z II. Európskych hier v Minsku, čo boli pre pästiarov zároveň majstrovstvá Európy. Matúš Strnisko (24) skončil piaty do 81 kg a Andrej Bandi Csemez (21) vybojoval bronz v kategórii do 75 kg! Jeho tréner a prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomi Kid Kovács (42) je s dosiahnutými výsledkami spokojný.

Pred dvoma rokmi na Európskych hrách v Baku sa z bronzu do 52 kg tešil Viliam Tankó a teraz na neho nadviazal ďalší člen KO Box Clubu Galanta Andrej Bandi Czemez. Obaja pod vedením trénera Kovácsa od februára už oficiálne trénujú v novej Akadémii Tomiho Kida v Matúškove. „Pre KO Box Club je to už jubilejná desiata medaila z ME, Európskych hier či Majstrovstiev Európskej únie. Asi niečo vieme robiť,“ povedal Tomi Kid Kovács.

Talentovaný Csemez prehral v semifinále s Ukrajincom Chyžniakom po kontroverznom výkone ringového rozhodcu z Estónska, ktorý duel ukončil v závere druhého kola. „Rozhodcovia sú niekedy zaujatí, potom strašne zaujatí a potom bol ešte tento Estónec! Bandihho rozladil a ovplyvnil zápas,“ uviedol Tomi Kid. Mrzia ho tiež reakcie neprajníkov na Slovensku: „Zvykol som si na útoky na mňa, no hnevá ma, ak útočia na mojich zverencov na sociálnych sieťach pod falošnými menami.“

Samotný Csemez tiež cítil, že na majstra Európy i sveta z Ukrajiny mal. „Rozhodca v ringu bol neférový, no poučím sa z toho. Do ďalšieho zápasu pôjdem s tým, že ho pretlačím a takticky vybodujem. V Baku bol na stupňoch víťazov Vili Tankó, teraz ja, takže nášmu boxu robíme dobré meno. Hry v Minsku som si užil, bola to dobrá príprava na olympiádu,“ usmial sa Csemez, ktorého najväčším športovým snom je účasť na OH 2020 v Tokiu.