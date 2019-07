Slovan už začal vyplácať hráčov! Koľkým a koľko peňazí dlží?

Ľady sa pomaly pohýnajú! Hokejový Slovan robí v týchto dňoch všetko preto, aby sa po siedmich rokoch pôsobenia v KHL vrátil späť do slovenskej ligy.

Do konca júla má ešte čas, aby vyplatil hráčov, alebo sa s nimi dohodol na splátkových kalendároch. Iba tak dostanú belasí licenciu na účasť v budúcom ročníku Tipsport ligy!

Viceprezident Slovana Juraj Široký mladší včera predstúpil pred média, aby im oficiálne predstavil nového generálneho manažéra Juraja Bakoša a následne aj informoval o aktuálnom dianí v klube a jeho účasti v Tipsport lige.

„Môžem povedať, že robíme všetko preto, aby Slovan hral v budúcej sezóne domácu súťaž. Pred pár dňami sa vyplatil mestu Bratislava dlh za zimný štadión v sume vyše milióna eur a teraz intenzívne robíme na tom, aby sme sa dohodli s hráčmi na vyplatení ich dlhu,” vyjadril sa Široký mladší.

Ten prezradil, že klub dlhuje celkovo 60 hráčom a celková suma činí okolo troch miliónov eur.

„Od minulého piatku sme začali hráčom posielať určitú časť peňazí a chceme sa s nimi dohodnúť aj na splátkových kalendároch. Tie sú také, že v priebehu 10 až 12 mesiacov by mali všetko doplatené. Čas na dohodu máme do konca júla,” pokračoval Široký mladší, ktorý na otázku, odkiaľ získal peniaze na vyplatenie hráčskych dlhov, odvetil: „Od hlavného akcionára, teda môjho otca (Juraja Širokého staršieho - poznámka autora).”

Slovan by mal začať prípravu na nový ročník 22. júla. „Zatiaľ nemáme podpísaných žiadnych hráčov, dohodnutí sme iba ústne. V priebehu týždňa by sme ich chceli začať podpisovať. Gro tímu by mali tvoriť chalani, čo pochádzajú z Bratislavy a hrali už za Slovan ako Mišo Sersen či Roman Kukumberg a ďalší. Potom uvidíme či angažujeme aj nejakých zahraničných hráčov,” reagoval nový generálny manažér Juraj Bakoš.