Mamička Veronika neskrývala po pôrode v petržalskej nemocnici zdesenie: Syna mi priniesli v takomto stave!

Ako je to možné? Do redakcie Nového Času sa ozvala mamička malinkého Jurka, ktorý len minulý týždeň uzrel svetlo sveta.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Narodil sa v nemocnici na Antolskej, kde ho hneď po prvej noci priniesli Veronike (37) posiateho štípancami. Nahnevaná mamička si myslí, že bábätko doštípali komáre, keďže na oknách oddelenia pre novorodencov chýbajú sieťky proti hmyzu.

Veronikinu radosť z narodenia synčeka vystriedal hnev pri pohľade na jeho tváričku plnú štípancov. Jurko sa narodil v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke minulý týždeň, kde ho na noc premiestnili na spoločné novorodenecké oddelenie. „Na druhý deň mi ho vrátili celého doštípaného, vôbec tam neboli sieťky na oknách,“ rozhorčuje sa Veronika. Podľa nej sa personál oddelenia snažil situáciu s chýbajúcimi sieťkami vyriešiť, ale trochu nevhodným spôsobom.

„Na opakovanú žiadosť personálu poskytlo vedenie nemocnice do každej izby chemický odpudzovač komárov,“ tvrdí mamička, ktorá si myslí, že to nie je najlepšie riešenie. „Chemické odpudzovače sú škodlivé aj pre dospelých, nemyslím si, že je vhodné ich používať pri novorodencoch,“ doplnila Veronika. Keďže v okolí petržalskej nemocnice sú dve vodné plochy, pri vysokých teplotách je tam výskyt komárov naozaj veľký. Napriek tomu, že okná novorodeneckého oddelenia sú obrátené priamo k jazierku, na niektorých oknách sieťky proti hmyzu skutočne chýbajú.

„Aktuálne je v celej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda realizovaná výmena okien, s tým súvisí aj montáž ochranných sietí, ktoré budú postupne montované na okná. Na novorodeneckom oddelení bude montáž všetkých ochranných sietí dokončená v priebehu tohto mesiaca,“ uviedla hovorkyňa nemocníc Eva Kliská.

Komár je nebezpečný pre každého

Katarína Šimovičová, pediatrička

- Čo sa týka komára, tak je úplne jedno, či lieta na novorodeneckom oddelení, alebo na oddelení s dospelými pacientmi. Je rovnako nebezpečný pre novorodenca ako pre dospelého.

Nepríjemná skúsenosť Šmahela Otvoriť galériu Martin Šmahel Zdroj: Instagram/Martin Šmahel

Aj priateľka Martina Šmahela Beáta svoj nedávny pobyt v nemocniciach, medzi ktorými bola aj tá v Petržalke, zvládla len vďaka jeho starostlivosti. „Bolo to pre ňu náročné. V najhoršom teple bez klimatizácie a bez sieťok proti komárom, ktoré som tam chodil montovať do každej izby, v ktorej bola,“ povedal pre Nový Čas fitnesák, ktorý Beáte do nemocnice nosil aj ventilátory, aby jej pobyt aspoň trocha uľahčil.