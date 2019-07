Slovan Bratislava dlhuje hráčom milióny eur, o licencii sa rozhodne v auguste

Hokejový klub HC Slovan Bratislava po splatení vyše miliónového dlhu mestu za prenájom haly pracuje aj na vyrovnaní záväzkov voči hráčom, čo je hlavná podmienka na udelenie licencie pre nadchádzajúci ročník Tipsport Ligy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa viceprezidenta a člena predstavenstva Juraja Širokého ml. "belasí" dlhujú zhruba 60 hráčom dokopy približne tri milióny eur. Vedenie klubu by chcelo hokejistom dlžnú sumu uhradiť, respektíve sa s nimi dohodnúť na splátkových kalendároch do 1. augusta, keď by mal zasadnúť nový Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý bude rozhodovať o udelení extraligových licencií.

Slovan sa po konci svojho sedemročného účinkovania v KHL chce vrátiť späť do najvyššej slovenskej súťaže. Podľa Pro-Hokeja, ktorý doposiaľ riadil Tipsport Ligu, však mal mať klub k 1. júlu vyrovnané všetky záväzky po dobe splatnosti voči hráčom a trénerom. V utorok 2. júla zasadne predstavenstvo Pro-Hokeja, ktoré odporučí Ligovej rade, či udeliť alebo neudeliť prihláseným extraligovým klubom licencie.

Ligová rada to posúdi a následne dá na schválenie Výkonnému výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vydá definitívny verdikt na začiatku augusta. Pro-Hokej však ako riadiaci orgán súťaže končí, riadenie pod seba vezme naspäť SZĽH. Podľa predstaviteľov Slovana je smerodajný dátum 1. august, dokedy má vydokladovať dohody so všetkými hráčmi.

"Naša filozofia je, že časť dlhu splatíme hráčom v najbližšom čase, zvyšok by sme sa radi dohodli na splátkových kalendároch. Hráči sa začali grupovať po agentoch a právnych kanceláriách, ale oslovili sme všetkých. Rokovania sa začali, rozbehlo sa to. Trochu nám to teraz komplikuje fakt, že viacerí hokejisti sú na dovolenkách," uviedol Široký ml. na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Celková dlžná suma je približne tri milióny eur. "Z nej sme už asi štvrtinu uhradili," prezradil Široký ml.

Slovan už stihol do konca júna uhradiť mestu svoj viac ako miliónový dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Suma 1,196 milióna eur pozostávala z istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút. Mesto je po jej uhradení pripravené rokovať s klubom o nových podmienkach nájmu v kontexte zmeneného využívania štadióna, keďže "belasí" sa namiesto KHL chystajú vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Mestské zastupiteľstvo takisto poverilo primátora Bratislavy Matúša Valla, aby rokoval s HC Slovan – mládež o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta.