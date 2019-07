Grendel zostáva v Trnave, trénera Spartaka zaujal rakúsky útočník Sobczyk

Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava sa dohodol na ďalšej spolupráci s Erikom Grendelom.

Jednému z kľúčových hráčov víťaza Slovnaft Cupu sa koncom júna skončila zmluva, no so Spartakom sa dohodol na jej predĺžení o ďalšiu sezónu, s opciou na ďalší rok. Grendel na konci jarnej časti absolvoval operáciu kolena v Poľsku a v súčasnosti rehabilituje.

"Som rád, že pokračujeme v načatej spolupráci a ďakujem klubu, že mi podal pomocnú ruku v neľahkej situácii, keďže som po zranení. Keď budem zdravý, tak sa budem snažiť tento dlh splatiť na ihrisku," povedal po podpise zmluvy Grendel. "Momentálne som stále v Poľsku, rehabilitujem a dvakrát denne trénujem. Keď mi dajú lekári zelenú, hneď sa pripojím k mužstvu. Verím, že to bude začiatkom septembra.“

"Erika si vážime a poznáme jeho kvality. Je to pre nás dôležitý hráč, a hoci je momentálne po operácii, rátame s ním do tímu. Chceli sme mu aj takou formou vyjadriť podporu, aby cítil našu dôveru. Netlačíme naňho a verím, že čoskoro sa predvedie našim fanúšikom v plnej sile a v starej forme. Grendel je skúsený futbalista a okolo takýchto hráčov chceme vybudovať perspektívny tím,“ povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka.

V príprave presvedčil nového trénera Ricarda Cheua rakúsky útočník s poľskými koreňmi Alex Sobczyk. Dvakrát skóroval proti Petržalke a strelecky sa presadil aj v predchádzajúcom stretnutí v Olomouci. Dvadsaťdvaročný odchovanec Rapidu Viedeň hral v minulej sezóne vo Floridsdorferi. "Zaujal nielen v zápasoch, ale aj v tréningovom procese. Je mladý, talentovaný hrotový hráč a veríme, že sa presadí v súťažných zápasoch tak ako v príprave," povedal generálny manažér Marián Černý na oficiálnej klubovej stránke.

Spartak naopak rozviazal spoluprácu s Macariom Hingom-Gloverom. Dvadsaťštyriročný americký krídelník prišiel v zime a v jarnej časti Fortuna ligy nastúpil v piatich zápasoch.

Trnavčania zamierili v pondelok na sústredenie do Tomášova, kde budú do štvrtka. V Spartaku očakávajú, že do česko-slovenského Superpohára proti Slavii Praha (6. júla) pribudnú do kádra ďalší hráči.