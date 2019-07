Teploty v pondelok sa blížia k 40 °C: Horúčavy však preruší niečo veľmi nebezpečné

Horúčavy už nebudú trvať dlho. Na Slovensku totiž začne počasie ovplyvňovať v pondelok večer studený front.

Priniesť môže prehánky a búrky, a to predovšetkým na západe a severe krajiny. Vyskytnúť sa môžu aj silné búrky so silným vetrom. Na východe Slovenska hrozia silné búrky skôr v utorok (2. 7.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Pred príchodom studeného frontu aktuálne na Slovensku vrcholí prílev veľmi teplého tropického vzduchu od juhozápadu. Teplota na niektorých staniciach už presiahla 30 stupňov Celzia. "Prvá bola stanica Kuchyňa na Záhorí, no zaujímavé je, že potom boli medzi ďalšími stanice v Tatrách a okolí - Poprad, Tatranská Lomnica, Kežmarok, Švedlár, Rabča a podobne," spresnil SHMÚ. V okolí Tatier je podľa meteorológov však teplejší vzduch. Lokálne oteplenie je zrejme vyvolané fohnovým efektom pri prepadávaní vzduchu cez horské prekážky.

"Pred približujúcim sa frontom prúdenie teplého vzduchu ešte zosilnie a najteplejšie v pondelok budú stanice na západe Slovenska, kde teplota postupne miestami presiahne 35 stupňov Celzia, pričom maximá môžu byť na úrovni okolo 37 stupňov Celzia. Nie je vylúčené, že to bude aj trochu viac," podotkol SHMÚ.

Vydali výstrahy

Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami, ktoré môžu najmä na západe Slovenska dosiahnuť až 36 stupňov Celzia. Na celom Slovensku zároveň hrozia búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Výstraha pred horúčavami platí takmer pre celé Slovensko. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji platí do 18.00 h výstraha druhého stupňa. Teplota vzduchu tam totiž môže dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Pre ostatné kraje na Slovensku platí do 18.00 h výstraha prvého stupňa pred horúčavami. Teplota tam môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Meteorológovia upozorňujú na to, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.