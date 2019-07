Gottova oslava odkryla aj tajomstvo jeho manželky Ivany: Tichá vojna so známou Češkou!

Narodeninová párty odhalila, čo manželia skrývali.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Karel Gott nedávno oslávil 80. narodeniny. Fotky z večera dosvedčili, že slávik prichádza o sluch a používa načúvací prístroj – čo je téma, o ktorej nechce hovoriť. Vyplávalo však na povrch aj tajomstvo jeho ženy Ivany (43). Denník Blesk si totiž všimol, že na celebritnej párty chýbala Vendula Pizingerová (47), vdova po zosnulom Karlovi Svobodovi († 68).

Skladateľ bol s Gottom veľký kamarát a keď sa v roku 2007 zastrelili, spevák cestoval na otočku z Nemecka, kde mal turné, na pohreb do Prahy, pričom šoféroval sám. Potom do programu koncertov ihneď zaradil poctu Svobodovi. Skladateľ bol dôležitou súčasťou jeho kariéry, napísal mu cez 80 hitov, napríklad Lady Carneval, Včelka Mája a Jdi za štěstím, pripomína Blesk. Vendula Pizingerová Gottovi zase produkovala videoklip k piesni Svět je prostě nekonečná pláž a nakrúcali ho spolu v Grécku.

Napriek spolupráci a faktu, že bola manželkou Gottovho dlhoročného priateľa, pozvánku na párty nedostala. ,,Na oslavu Karla Gotta ma nikto nepozval. Prečo? To netuším. Nikdy sme si s Karlom Gottom nič neurobili. A môj Karel pre neho v živote snáď pár úspešných pesničiek zložil,“ reagovala Vendula na priamu otázku Blesku a viac tému rozoberať nechcela. Tajný zdroj však denníku prezradil, že za všetkým treba hľadať ženu. Konkrétne tichú vojnu s oslávencovou manželkou Ivanou Gottovou.

,,Vo Vendule videla vždy veľkú konkurenciu. Myslím v tom zmysle, že dokázala Karla, ale aj seba a svoju prácu skvele reprezentovať. To je podľa mňa dôvod, prečo Vendula nebola pozvaná,“ povedal Blesku zdroj z hudobnej branže, ktorý sa kamarátil s Gottom aj Svobodom. ,,Veď to celé organizovala Ivana! To bolo jasne cítiť z toho, že tam bolo množstvo jej kamarátov, s ktorými Karel nemal nikdy nič dočinenia a naopak tam chýbal rad ľudí blízkych jemu,“ myslí si zdroj. Vendula má mladšieho manžela Josefa Pizinera (31) a je prezidentkou nadačného fondu Kapka naděje.