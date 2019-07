Pozornosť v Karlových Varoch pútala mladučká česká pornoherečka: Na červenom koberci s obnaženým zadkom

Všetky oči na ňu. Filmový festival v Karlových Varoch okorenila svojou prítomnosťou česká pornoherečka Lady Dee (22).

Ako píše extra.cz, ešte pred dvoma rokmi bola na festivala ako diváčka a nechala sa počuť, že raz tam bude za veľkú hviezdu. Teraz bola hviezdou minimálne na Playboy párty v Grandhoteli Pupp. Lady Dee, vlastným menom Drahomíra Jůzová, je známa z erotických filmov a nedávno sa z nej stala aj playmate.

Mladučká česká pornohviezda poňala zásnuby po svojom: Frajera požiadala o ruku ona!

Na párty provokovala outfitom, keď jej pozadie prekrývala len priesvitná látka. ,,Šaty sú od odevného designéra Adama Grmolca. Cenu prezradzovať nebudem. Ale cítila som sa v nich svkele. A že sa mi všetci pozerali na zadok? To je dobre, mám dokonalý zadok,“ povedala podľa extra.cz Lady Dee.

Portál oslovil stylistu Sama Dolceho, co na jej kreáciu hovorí. ,,Myslím, že telo Lady Dee muži poznajú z jej filmov. Takže taký šok to nebol. Je to pornoherečka, bola na Playboy párty... Takže ja sa z toho nezrútim,“ vzal ju na milosť.