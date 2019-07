Do burgrov v McDonald´s dávajú mäso z Poľska: Ste pripravení dozvedieť sa pravdu?

Poľsko sa v poslednom čase preslávilo viacerými potravinovými škandálmi. Od našich severných susedov však prichádza aj hovädzie do burgrov do všetkých slovenských pobočiek McDonald´s. Ten si pritom potrpí na kvalitu. Ako to naozaj je, sme sa boli v Poľsku presvedčiť na vlastné oči.

Mali sme so sebou aj pomoc – a to nie hocijakú. Do Poľska cestoval tiež známy šéfkuchár Jaroslav Žídek a odborník na výživu Milan Sedliak, ktorý spolupracuje s viacerými vrcholovými športovcami. Spoločne sme dorazili do mesta Ostróda na severovýchode Poľska. Tam v roku 2013 otvorili úplne novú budovu závodu OSI. Zvonku pripomína skôr terminál letiska, nás však zaujímalo najmä to, čo sa deje vnútri.

Základom sú tri linky na spracovanie mäsa. Pre potreby McDonald´s vozia do Ostródy hovädzie z prednej polovice kráv z viacerých bitúnkov v Poľsku a tiež jedného v Česku. Mäso príde už bez kostí a iných pevných častí a ešte pred vstupom na linku ho vizuálne aj hmatom kontrolujú zamestnanci. Na chvíľu sa k nim pridal aj Jaroslav Žídek a po chvíli sa žartom dožadoval igelitky, aby si pár pekných kúskov odniesol do kuchyne vo svojej reštaurácii.

Mäso sa potom ďalej triedi v stroji, ktorý oddelí prípadné zvyšky pevných častí, ktoré v ňom ostali. Na spracovanie sa tak dostane naozaj iba čisté mäso. To sa mieša z chudých aj prerastených častí, aby podiel tuku vo výsledných hovädzích plátkoch bol nanajvýš 20 percent.

Tento pomer je dôležitý. Hovädzie v burgroch McDonald´s sa totiž nevypráža na žiadnom oleji. Používa sa špeciálny obojstranný platňový gril a vypraží sa pritom práve tuk z mäsa. To dodá burgru šťavnatosť, inak by bol príliš suchý.

Po pomletí a spracovaní na plátky sa tieto hlboko zamrazia. Nemusia ich teda ničím konzervovať. Následne pri balení ich ešte raz vizuálne kontrolujú zamestnanci. Čo nespĺňa prísne kritériá, ide nemilosrdne nabok. Do reštaurácií potom dorazí len čisté mäso bez akýchkoľvek prísad.

Z Ostródy dodávajú plátky na burgre do celého Slovenska a Česka, vyvážajú aj do Švédska. To zaujalo aj Jaroslava Žídeka. „Ak by som teda neveril už ničomu inému, tak verím, že Švédi si pustia na trh naozaj iba kvalitu,“ vyhlásil.

Plátok mäsa sme priamo v závode aj ochutnali, pripravený na rovnakom grile, aký majú aj v reštauráciách McDonald´s. Ani odborník na športovú výživu Milan Sedliak nemal proti nemu žiadne námietky. „Je to kvalitné mäso, v podstate čistá bielkovina,“ povedal. „Pred podaním výkonu by som ho športovcom neodporúčal, na to je iná strava, ale raz za týždeň v rámci oddychu, prečo nie?“ povedal vedec, ktorý spolupracuje alebo spolupracoval s viacerými vrcholovými športovcami, napr. s Veronikou Velez-Zuzulovou, Dominikou Cibulkovou, Richardom Pánikom, Andrejom Meszárošom, Martinom Marinčinom, alebo futbalovým A-tímom ŠK Slovan Bratislava.

A čo hygiena v závode? Tá tiež podlieha najprísnejším predpisom. Všetko je uzavreté – a to nielen preto, že celý proces výroby prebieha vo veľkom chlade a každé, aj malé zvýšenie teploty, ho ohrozuje. Ľudí dovnútra pustia iba v ochranných odevoch od hlavy až po päty. Ak má muž bradu alebo fúzy, dostane ochrannú masku aj na ne. Obuv aj ruky sa pri vstupe dezinfikujú.