Prechádzka sa stala tehotnej žene osudnou: Záchranári jej museli vyrezať bábätko z lona

Po prečítaní posledného príspevku tehotnej ženy, ktorej dieťa bolo privedené na svet po tom, ako bola v Londýne dobodaná na smrť, sa tisnú slzy do očí.

Zomierajúcej Kellymary Fauvrelleovej († 26) záchranári vyrezali dieťa z lona a „je nepravdepodobné, že to prežije," píše portál Daily Mail. Avšak ešte predtým ako nastávajúca mamička zomrela, na Facebooku zverejnila ultrazvuk bábätka s popisom: „Šťastného Valentína náš malý hrášok... nemôžeme sa dočkať na stretnutie s tebou.“

Polícia zatkla 29-ročného muža, ktorý by mal byť páchateľom, odviezla ho na policajnú stanicu na juhu Londýna a v súčasnosti tam zostáva. Rovnako zatkla podozrivého 37-ročného muža, ktorého následne prepustila a bude ho vyšetrovať.

Zdevastovaná teta obete zverejnila, že novorodeniatko je malý chlapček a momentálne je v kritickom stave. „Momentálne nikto nič nevie. Ani nevieme, čo sa stalo. Nikto s nami nekomunikuje, takže sú všetci v tejto chvíli veľmi hysterickí a unavení,“ vyjadrila sa teta zosnulej Kellymary.

„Násilie voči ženám nemá v našom meste miesto a hrozné vraždy, ako je táto, ukazujú rozsah problému, ktorému čelíme. Moje srdce sa ide zblázniť, keď pomyslím na nevinné dieťatko a matku, o ktorú takto tragicky prišlo,“ zverejnil na svojom Twitteri Starosta Londýna Sadiq Khan.

„Je to hrozný incident, v ktorom mladá matka prišla o život a jej dieťa je v kritickom stave. Súcitíme so zdevastovanou rodinou. Posielame im na podporu špeciálne vyškolených dôstojníkov, pretože v tomto okamihu by nemali byť sami. Musia sa vyrovnať s enormnosťou toho, čo sa stalo,“ vyjadril sa k tragédii hlavný inšpektor Mick Norman.

Všetci prajú malému chlapčekovi veľa síl. „Prosím, nech Boh dá, aby toto dieťatko prežilo. Prosím, nech sa s ním môže rodina stretnúť a vyslobodiť ho z tohto najohavnejšieho príchodu na tento svet,“ znejú slová Shauna Baileyho z kancelárie starostu Londýna.