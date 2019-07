Prvý americký prezident vstúpil do diktátorskej Kórey: Čo zmení 20 krokov Trumpa do KĽDR?!

Nenávisť a nadávky vystriedali vrúcne podania rúk. Po desaťročiach nepriateľstva medzi USA a KĽDR sa Donald Trump (72) ako prvý americký prezident dostal na územie diktátorskej Severnej Kórey.

Schôdzka prebehla narýchlo a očakával ju len málokto najmä po neúspešnom fiasku februárového samitu oboch lídrov. Vysmiaty Kim Čong-un (35) vítal najmocnejšieho muža západného sveta v demilitarizovanom pásme na hraniciach Severnej a Južnej Kórey. Na čom sa dohodli?

Pri viac ako 50-minútovom rozhovore preberali obaja viacero tém, pričom očakávane sa hlavnou z nich stalo jadrové odzbrojenie KĽDR. Obaja pôsobili pri vzájomnom zvítaní uvoľnene, ruky si podali priamo nad demarkačnou líniou, ktorá od seba oddeľuje dve krajiny. „Nečakal som, že sa s vami stretnem na tomto mieste,“ poznamenal Kim. Trump označil možnosť prekročenia línie vyznačenej betónovým prachom za poctu.

Neskôr pritom americký prezident prezentoval udalosť ako čiastočnú improvizáciu. Prezradil, že sa svojho náprotivka spýtal, či by chcel, aby prekročil hranicu. Kim údajne odpovedal, že by bol poctený. Trump tvrdí, že netušil, ako odpovie. Napokon tam americký prezident spravil 10 krokov smerom do Severnej Kórey a 10 naspäť, čo sa mu podarilo ako prvému prezidentovi USA.

Pri stretnutiach s novinármi obaja vodcovia opätovne vyzdvihovali kvalitu vzájomných osobných vzťahov. Šéf Bieleho domu rovnako potvrdil, že Kima krátko po svojom pobyte v KĽDR pozval do USA. Kim predtým povedal, že by bolo pre neho cťou pozvať Trumpa „v pravý čas“ do Pchjongjangu. „Mnohé sme už dosiahli. Keď som sa chopil úradu, bol to šialený neporiadok, konali sa zlé veci. Posledných dva a pol roka panuje mier bez toho, aby bolo niečo podpísané,“ povedal Trump.

Pozvanie na schôdzku na hraniciach bolo veľmi neformálne. Americký prezident ho spontánne inicioval cez Twitter v sobotu a v nedeľu už v Soule potvrdili, že Kim ho prijal. Nakoniec stretnutie nebolo len symbolické a Trump po ňom mohol oznámiť konkrétny výsledok rozhovoru v Dome slobody na juhokórejskej strane hranice.

S Kimom sa zhodol na obnovení rozhovorov, ktoré sa zasekli pri februárovej schôdzke oboch vodcov v Hanoji. Schôdzka bola predčasne ukončená a KĽDR sa potom dokonca vrátila ku skúškam rakiet krátkeho doletu. „Skutočnosť, že sa teraz budeme môcť kedykoľvek stretnúť, je, myslím, tým signálom, ktorý vzíde zo schôdzky,“ avizoval Trump.

USA požadujú, aby sa Severná Kórea najskôr úplne vzdala vývoja jadrových zbraní, až potom sú ochotní odvolať sankcie uvalené na diktátorský režim za ich jadrové a raketové zbrojné testy. Po schôdzke sa vyjadril aj pápež František, ktorý stretnutie ocenil ako „významné gesto“, ktoré by sa mohlo stať „ďalším krokom na ceste k mieru“. BBC cituje analytika Nicka Bryanta, ktorý považuje Trumpove gesto hlavne za šou. „Ich vzťah už vyprodukoval úsmevy a podania rúk, ale nie denuklearizáciu Kórejského polostrova,“ povedal.

Stretnutia Kim čong-una a Trumpa

Schôdzka v júne 2018 v Singapure

Vzťahy KĽDR a USA sú napäté od konca druhej svetovej vojny. Kórejský polostrov sa rozdelil v roku 1945 na 38. rovnobežke. Prvýkrát sa lídri stretli až minulý rok v Singapure, keď sa dohodli, že sa budú usilovať o úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova. Zmluva neobsahovala žiadne konkrétne opatrenia.

Schôdzka vo februári 2019 v Hanoji

Očakávalo sa, že druhé stretnutie prinesie konkrétnejší plán jadrového odzbrojenia. Rokovania však stroskotali na téme sankcií, ktoré boli na KĽDR uvalené za jej raketové a zbrojné programy a schôdzka sa tak skončila predčasne a bez dohody.

Schôdzka v júni 2019 na hraniciach Severnej a Južnej Kórey

KĽDR po druhom samite pohrozila tým, že prehodnotí zákaz raketových testov. V máji dokonca spravila prvú skúšku balistickej strely. Stretnutie tak počas víkendu zvolal Trump narýchlo na Twitteri s tým, že vraj nemal ani isté, že mu Kim povolí vstup na územie KĽDR.

Potýčka s hovorkyňou Bieleho domu

O tom, že išlo o nepripravené rokovanie, svedčí aj scéna s novou hovorkyňou Trumpa. Stephanie Grisham utrpela pomliaždeniny pri potýčke s členmi delegácie diktátora. Chaotické scény sa odohrali vo chvíli, keď sa americkí a severokórejskí novinári ponáhľali do budovy na juhokórejskej strane. Podľa CNN sa zaplietla do potýčky so Severokórejcami s nasadením všetkých síl a utrpela drobné pomliaždeniny.

Čo dohodli

- Trump pozval Kima na návštevu do Bieleho domu, Kim

naopak Trumpovi prisľúbil pozvanie do Pchjongjangu

- pokračovanie rozhovorov o jadrovom odzbrojení celého

polostrova

- zhodli sa, že sa budú pravidelne stretávať, keď to

bude potrebné