Prešovčania sa konečne dočkali: Už sa vie, kedy začnú stavať obchvat

To, čo bolo doteraz len na papieri, sa má začať konečne realizovať. Prešovčania sa môžu tešiť, že im postavia aspoň časť severného obchvatu mesta. Prvá etapa má stáť vyše 170 miliónov €.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila súťaž na výstavbu v polovici júna. Najväčšie zdržanie pri vyhodnocovaní súťaže bolo podľa NDS spôsobené viacnásobným overovaním stavebných referencií z Ázie. Stavať sa má začať koncom júla. Obchvat majú dokončiť za 3,5 roka. Súťaž vyhrala spoločnosť Váhostav, ktorá nemá najlepšie meno, pretože už pred časom nevyplatila záväzky, ktoré mala voči svojim dodávateľom pri stavbe inej diaľnice.

Minister dopravy Arpád Érsek sa však nebojí, že by sa to zopakovalo. „Čo si myslím? Že to aj dostavia. Keď nedostavia, odíde zo stavby. Súťaž vyhrali, nech sa páči. Bolo to transparentné a ponúknutú cenu akceptujeme. Čo najrýchlejšie chceme odovzdať stavenisko. Keď je víťaz a nebude napadnutý, nech stavia,“ uviedol minister.

Na obchvate majú postaviť i tunel, 9 mostov a protihlukovú stenu. Obchvat bude nadväzovať na diaľnicu v smere z Popradu do Košíc, ktorú momentálne budujú. O výstavbe druhej etapy obchvatu sa momentálne diskutuje s útvarom ministerstva financií – Hodnota za peniaze. V ideálnom prípade vyhlásia súťaž začiatkom roku 2020.