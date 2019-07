Slováka Adriána dvakrát neprijali do školy, on sa však sna nevzdal: Robím efekty pre hollywoodske trháky!

Tomu sa hovorí úspech! Adrián je živým dôkazom toho, že ísť vytrvalo za svojím snom sa oplatí. Napriek tomu, že ho dvakrát neprijali do školy, ktorú chcel študovať, vzal osud do vlastných rúk.

Sympatický mladík sa venuje tvorbe filmových efektov, vďaka čomu hviezdi v zahraničných filmových štúdiách. Na svojom konte má celosvetovo uznávaný seriál Černobyľ, na ktorom pracoval ako jediný Slovák. S Novým Časom sa mladý Bratislavčan podelil o najzaujímavejšie momenty zo svojej práce.

Mladík Adrián (26) síce vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku, no rozhodol sa ísť svojou cestou. „Keď sme hrali s kamarátmi hry, fascinovalo ma, ako niekto dokáže vytvoriť všetky tie efekty,“ priznáva Bratislavčan, ktorý neveril, že môže uspieť. Jeho zmýšľanie umocňoval fakt, že ho dvakrát po sebe neprijali na VŠMU. „Myslel som si, že na to nemám, priateľka ma však presvedčila, nech to ešte skúsim,“ spomína na svoje začiatky Adrián, ktorý začal študovať verejnú správu.

Popri tom si však nechával priestor aj na fantáziu a tvorbu, ktorá ho katapultovala ku svetovo úspešným filmom. „Keď som končil bakalára, oslovili ma z pražského štúdia, kde som bez váhania ponuku prijal,“ hovorí šikovný tvorca filmových efektov. „Pracoval som aj na filme Blade Runner 2049, ktorý získal Oscara za efekty,“ dodáva Adrián.

Černobyľ bol výzva

Mladý Bratislavčan sa do svojej práce doslova zamiloval a bol odhodlaný dostať sa čo najďalej. Po úspechu v susednej Českej republike dostal ponuku až z ďalekej Kanady. „V Montreale som pracoval 8 mesiacov a dostal som sa k jednému z najväčších projektov. Bol to film Godzilla: Kráľ monštier a prácu na ňom som si maximálne užil,“ neskrýva nadšenie Adrián, ktorý mal na starosti tvorbu Bostonu či Antarktídy. Azda najväčšou výzvou pre mladíka bol Londýn, kde pracoval na celosvetovo uznávanom seriáli Černobyľ, ktorý mapuje najväčšiu jadrovú haváriu v Európe.

Výzva bola o to väčšia, že bol pravdepodobne jediným Slovákom, ktorý mal možnosť vytvárať digitálne efekty katastrofy. Ako sám priznal, prácu na tomto projekte bral osobnejšie, keďže filmové sídlisko mu pripomínalo jeho vlastné. „Mali sme množstvo historických fotiek, ktoré vznikli tesne po výbuchu a z toho sme vychádzali. Postavili sme časť filmového komponentu, ale zvyšok sme dorábali digitálne, aby to korešpondovalo s dobou,“ uviedol mladík na margo svojej práce v seriáli.

Podľa jeho slov je najväčším zadosťučinením vidieť svoje meno v záverečných titulkoch dobre spracovaného filmu. V súčasnosti Adrián nastupuje do nového filmového štúdia a verí, že opäť svoj život obohatí novými zážitkami z dobre rozbehnutej kariéry.

Adriánova práca:

Praha (2016)
Blade Runner 2049

- práca na Blade Runner 2049, ktorý získal Oscara za efekty

Montreal (2018)
Godzilla: Kráľ monštier

- jeden z najväčších projektov Godzilla: Kráľ monštier, na ktorom pracoval

Londýn (2019)

- práca na svetovo uznávanom seriáli Černobyľ