Domaša sa vďaka lejakom naplnila vodou: Na loď si však domáci musia ešte počkať

Na Domaši majú konečne dôvod aspoň na malý úsmev. Vďaka nedávnym intenzívnym lejakom sa podstatne zvýšila hladina vody.

Miestnym sa však nepáči, že odtok z nádrže je podstatne väčší ako prítok. Tešia sa však na loď, ktorá zakotvila 80 km od priehrady.

Dnes sa už dá kúpať aj na miestach, kde bola ešte donedávna plytčina. „Je to super, že sa nádrž naplnila. Aj našej anglickej kamarátke sa tu veľmi páči,” poznamenal za trojicu mladých ľudí Ján (35) z Vranova nad Topľou.

Starosta z Kvakoviec, pod ktoré patrí rekreačné stredisko Dobrá, sa však obáva jednej veci. „Chápeme, že je potrebné z Domaše vodu vypúšťať, ale malo by sa to riadiť podľa počasia. Keď je prítok menší ako odtok, onedlho tu zase môžeme mať plytčiny,” myslí si Radovan Kapraľ. Podarilo sa mu dosiahnuť, aby vláda prefinancovala 650-tisíc € na kúpu lode, ktorá Domaši doteraz chýbala.

Momentálne je zakotvená vo Viničkách (okr. Trebišov). „Do cieľa jej chýba už len 80 km, ale musíme počkať na špeciálny žeriav. Loď má meno Bohemia a nebudeme jej vymýšľať žiadne iné. Podľa lodníkov zmena názvu lode prináša nešťastie. Potvrdilo sa to pri poslednej lodi, ktorú pred časom previezli z našej nádrže do Prahy. Pôvodne sa volala Domaša, potom ju premenovali na Porto a potopila sa po náraze do Karlovho mosta,” zakončil Kapraľ.