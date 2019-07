V pondelok padne rekord 36 °C: Ako prežiť teplá bez ujmy?

Ortuť teplomerov v pondelok stúpa do ohromných výšok, miestami dosahuje aj 36 °C.

Pretrvávajúce horúčavy môžu spôsobiť nemalé problémy. Ako prežiť teplá bez toho, aby vás alebo vašich príbuzných musela odviezť sanitka? Vyvarujte sa najčastejších letných úrazov a nehôd!

Pitný režim

Ak vám nechutí čistá voda z vodovodu, môžete do nej pridať čerstvé ovocie. To dodá nielen chuť, ale aj vitamíny. Hoci väčšina ľudí neodolá ľadu, počas horúčav nepomáha, práve naopak. Vhodnejšie sú vlažné nápoje.

Úpal

Úpal je poškodenie spôsobené nahromadením tepla v tele, keď telesná teplota môže prekročiť 40 °C. Proti úpalom je potrebné sa brániť dostatočným príjmom tekutín a činnosťami, ktoré nás veľmi nenamáhajú.

Spálenie pokožky

Symptómy spálenia sa objavia už po niekoľkých hodinách, celkový účinok sa však prejaví naplno až po 24 hodinách. Najzákladnejšou ochranou je nezabúdať na kvalitný opaľovací prípravok s dostatočným ochranným faktorom.

Kolaps z tepla

Nedá sa predvídať, prichádza náhle. Prehriatie organizmu sa prejavuje bledou pokožkou, slabosťou, zvýšením teploty, ospalosťou, bolesťou hlavy, závratmi, nevoľnosťou a zvracaním. V kolapsovom stave človek stratí kontrolu nad svojím telom a odpadnutie je často spojené s poruchou vedomia a kŕčmi tela.

Dieťa v aute

Ak je vonku okolo 30 stupňov, v zaparkovanom aute stúpne teplota za pol hodiny na zhruba 70 stupňov! Ak sa vám stane, že zbadáte v nejakom aute dieťa, na akýkoľvek záchranný pokus máte len pár minút. Môžete sa pokúsiť spustiť na aute alarm, aby ste privolali majiteľa, ale ak sa vám to nepodarí, alebo aj tak nikto nepríde do minúty, zavolajte policajtov.

Alkohol

Hoci skalní fanúšikovia zlatého moku súhlasiť asi nebudú, alkohol v lete nie je najlepší nápad. Čím je teplejšie, tým rýchlejšie sa odparuje voda a tým výraznejšie alkohol účinkuje. Vhodnejšie je staviť na čistú vodu a ak si dovolenku bez piva neviete predstaviť, skúste aspoň počkať do západu slnka.

Úrazy pri vode

Rozhorúčených ľudí často zláka skočiť do vody. To nemusí dopadnúť dobre, teplotný šok môže človeku vyvolať napríklad kŕče. Rozhodne by ste nemali skákať do neznámej, obzvlášť prírodnej vody, kde netušíte, aké je dno a či niekde nie je ukrytá skala, na ktorú by ste mohli naraziť.

Ochlaďte sa zdravo s klimatizáciou

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR

Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité je, aby bola správne nastavená a udržiavaná v čistote. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri - bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť najmä deťom a seniorom. Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity i celkovo organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či svalov.