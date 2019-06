Priaznivci tenisu sa majú na čo tešiť: Úvodný deň Wimbledomu bude patriť Slovákom

Všetkých päť slovenských tenistov absolvuje zápasy prvého kola wimbledonskej dvojhry už počas úvodného dňa hlavnej súťaže tretieho grandslamového turnaja sezóny.

V ženskej časti "pavúka" nastúpia v pondelok Magdaléna Rybáriková, Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Kužmová. Medzi mužmi zasiahnu do hry Martin Kližan s Jozefom Kovalíkom.

Ako prvá pôjde na kurt 21-ročná Košičanka Kužmová, už o 12.00 h SELČ si zmeria sily so Slovinkou Polonou Hercogovou na dvorci č. 6. So skúsenou súperkou má zatiaľ nepriaznivú bilanciu 0:1. Približne o 14.00 h SELČ sa uskutoční duel medzi Rybárikovou a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou na kurte č. 6. Pre piešťanskú rodáčku to bude prvé meranie síl s nasadenou desiatkou turnaja. V rovnakom čase na "štvorke" vyzve Schmiedlová olympijskú šampiónku Monicu Puigovú, s ktorou prehrala až tri zo štyroch vzájomných súbojov.

Slovenskí tenisti prídu na rad po svojich krajankách. Kovalík absolvuje premiérovú účasť na wimbledonskej tráve v hlavnej súťaži od 15.00 h SELČ na kurte č. 14, kde sa postaví proti Robinovi Haasemu. S Holanďanom odohral v kariére jediný, a to neúspešný duel. Naopak, už piata vzájomná konfrontácia čaká Kližana s Francúzom Jérémym Chardym. Slovenská mužská jednotka by mala začať svoj zápas približne o 17.00 h SELČ na deviatom kurte.

Pondelňajší program slovenských tenistov v 1. kole (časy sú v SELČ):

Dvojhra mužov - 1. kolo:

Martin Kližan (SR) - Jérémy Chardy (Fr.), vzájomná bilancia 2:2 (17.00 h, kurt č. 9)

Jozef Kovalík (SR) - Robin Haase (Hol.), bilancia 0:1 (15.00 h, kurt č. 14)

Dvojhra žien - 1. kolo:

Viktória Kužmová (SR) - Polona Hercogová (Slovin.), bilancia 0:1, (12.00 h, kurt č. 6)

Magdaléna Rybáriková (SR) - Arina Sobolenková (Biel.-10), bilancia 0:0 (14.00 h, kurt č. 3)

Anna Karolína Schmiedlová (SR) - Monica Puigová (Portor.), bilancia 1:3 (14.00 h, kurt č. 4)