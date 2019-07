Sto rokov od prvého letu do USA: Vzducholoď cestovala cez Atlantik 4,5 dňa!

V dnešnej dobe sa nám zdá osemhodinový let do USA ako dlhý. Ale čo by ste povedali na to, že prvý let na tejto trase trval štyri a pol dňa? Pred 100 rokmi ho absolvovala britská vzducholoď.

Vôbec prvý let z Ameriky do Európy vykonal v dňoch 8. až 31. mája 1919 americký hydroplán Curtiss SC-4. Počas 23-dňovej cesty mal šesť zastávok. Opačným smerom sa 2. júla 1919 vydala britská vzducholoď R.34. Jej cesta trvala o poznanie kratšie, „iba“ 108 hodín. Keď 6. júla pristála na Long Islande, neostalo jej v nádržiach pre jej 5 motorov už prakticky žiadne palivo. O pár dní sa vrátila naspäť a tentoraz jej cesta vďaka priaznivému vetru trvala len 75 hodín. Inak bola maximálna rýchlosť vzducholode 100 km/h.