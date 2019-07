Zomrel exporadca prezidenta Zemana: František Čuba († 83) odišiel na večnosť po dlhej chorobe

Pod jeho vedením sa z priemerného roľníckeho družstva Slušovice stala výkladná skriňa socializmu. Riadil ho pritom podľa kapitalistických trhových zásad. František Čuba zomrel vo veku 83 rokov po dlhej chorobe.

Na čele JRD Slušovice stál od roku 1963 do roku 1990. Postaral sa o „slušovický zázrak“, keď jeho agrokombinát dosahoval obrat 7 miliárd korún. V podniku zamestnával 7 000 ľudí. Poľnohospodárstvo však v 80. rokoch tvorilo len menšinovú časť produkcie. Agrokombinát vyrábal napríklad počítače, mal leteckú spoločnosť.

Okrem bytov a obchodov plných západného tovaru nechal vybudovať dostihovú dráhu či štvorprúdovú cestu. V Slušoviciach sa tak kapitalizmus objavil už v 80. rokoch. Čuba podnik rozdelil na menšie skupiny, ktoré obchodovali medzi sebou. Časť zisku odviedli družstvu a časť si nechali. Po roku 1989 sa agrokombinát rozpadol na niekoľko menších firiem, ktoré už taký úspech nedosiahli.

Čuba uspel vďaka svojej pracovitosti a tiež tým, že pri ľuďoch hľadel na ich schopnosti a nie na ich kádrový pôvod. Mal tiež silné kontakty vo vedení komunistickej strany, ktoré nad ním držali ochrannú ruku. Hovorí sa tiež o spolupráci s ŠtB. On sám hovoril, že podnikať sa nedalo v rukavičkách a že sa zašpinil politikou.

Do tej osobne vstúpil až po zmene režimu. Bol poradcom prezidenta Zemana a v roku 2014 ho zvolili do Senátu. Mandát mu mal vypršať až na budúci rok, on sám sa ho však vlani vzdal po dlhodobej absencii spôsobenej chorobou. V Senáte sa neobjavil od polovice roku 2016.