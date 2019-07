Hantuchová stále ostáva pri tenise: Už nie s raketou, ale s mikrofónom

Maká vraj viac, ako keď vyhrávala na kurte! Daniela Hantuchová (36) sa naozaj našla v novinárskom džobe, ktorý si spočiatku chcela len vyskúšať. Dnes ju televízne štúdio a mikrofón v ruke pohltili úplne. Tak, že sama hovorí o svojej druhej tenisovej kariére.

Na prvotné obavy z otázok, aké by mala komu položiť, už zabudla. „Som šťastná a prekvapená, aký veľký záujem je o moju prácu a názory. Veľmi si to vážim. Nečakala som, že to naberie takú rýchlosť,“ priznala v jednom z rozhovorov Slovenka, ktorá jedným dychom pridala, že v živote som nebola taká unavená ako hráčka, než teraz ako novinárka! Bývalá svetová tenisová päťka, víťazka Pohára federácie a majiteľka kariérneho Grand Slamu - tituly zo všetkých štyroch turnajov Veľkej štvorky v miešanej štvorhre - je opäť v plnom nasadení. Wimbledon je najtradičnejší z tenisových turnajov, kde nik nechce chýbať, a tak bude mať komentátorka Daniela Hantuchová roboty nad hlavu.

Favoriti sú jednoznační v mužskej dvojhre. Trio tridsiatnikov Djokovič, Nadal, Federer nemá konkurenciu, a každý z nich má pred sebou métu, ktorú chce dosiahnuť. Federer napr. ďalší zápis do histórie: už postupom do semifinále by sa stal prvým tenistom, ktorý na jednom grandslamovom turnaji vyhrá 100 zápasov! Jeho momentálna bilancia vo Wimbledone je 95:12. Djokovič sa prípadným piatym miestnym triumfom vyrovná Švédovi Borgovi, ku ktorému sa môže prirovnať aj Nadal, ak vyhrá. Obaja by vyhrali Wimbledon trikrát po triumfe na Roland Garros! (Borg v r. 1978 - 1980 a Nadal v r. 2008, 2010 a 2019).

Medzi ženami hrá šesť víťaziek, ale pozornosť na seba najviac púta Serena Williamsová, ktorá by sa už konečne chcela vyrovnať legendárnej Courtovej v počte grandslamových víťazstiev. O 24. triumf sa snaží už druhý rok...

Wimbledon ctí tradície ako žiaden iný turnaj na svete. No treba kráčať s dobou, a tak 133. ročník zažije rekordné prémie, ale aj revolučnú novinku.

Novinka sa týka maratónskych duelov. Za stavu 12:12 v rozhodujúcom sete sa bude hrať tajbrejk do siedmich bodov! Takže už nebude repete duel Mahut - Isner z roku 2010, v ktorom len piaty set trval 11 hodín a 5 minút...

Prémie sú naozaj rekordné. Celková dotácia stúpla na 42,4 mil. eur. Víťazi dvojhry si odnesú po 2,65 mil. eur a zdolaní v prvom kole zinkasujú vyše 50-tisíc eur.

Naši sa v prvý deň predstavia štyria. Ako prvá - o 14.00 SELČ Viktória Kužmová - jej duel s Hercogovou bude prvý na kurte č. 6. Druhé zápasy na „svojich“ kurtoch odohrajú Magda Rybáriková proti Sobolenkovej a Schmiedlová proti Puigovej, a až tretím duelom bude súboj Jozefa Kovalíka proti Haasemu.