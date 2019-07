Šmahel o nehode sanitky, kde bola jeho 800-gramová dcérka Emka: Odkaz zdravotníkom! Reaguje aj Kalisová

Slová adresované záchranárom! Piatkový deň bol pre fitnesáka Martina Šmahela (36) nočnou morou.

Jeho vytúžená dcérka Emka, ktorá sa narodila minulý týždeň v 26. týždni, bojovala o život. Sanitka, čo ju prevážala do inej nemocnice, mala totiž nehodu. Zdravotníčky, ktoré boli tiež zranené, ju, chvalabohu, zachránili. Čo im odkazuje Martin?! Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Martin Šmahel a jeho priateľka Beáta prežívali skutočnú drámu. V piatok totiž prevážali ich dcérku Emku v inkubátore do nemocnice, keď došlo na križovatke k zrážke sanitky s inými vozidlami. Nasledovali rozhodujúce sekundy a minúty. Posádka sanitky bola zranená, no ako prvé zachraňovala práve malú princeznú.

„Opäť sa ukázalo, že naši zdravotníci patria medzi špičku. Napriek tomu, že obe zdravotníčky boli samy zranené, v prvom rade zachraňovali bábätko a viezli ho až k nám do ústavu. Až keď bolo v dobrých rukách, odišli na ošetrenie. Veľmi som na ne hrdý, rovnako, ako aj naši kolegovia,“ povedal Novému Času generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela.

Samotný Šmahel je veľmi rád, že to dcérka prežila. „Platí to, čo som povedal v piatok, je stabilizovaná,“ reagoval fitnesák a poslal odkaz aj zdravotníčkam: „Pokiaľ to bolo takto, ako hovoríte vy, tak, samozrejme, im patrí vďaka. Ja o tom nemám žiadne podrobnosti.“ Podľa informácií Nového Času sa malo Emke zastaviť srdiečko a doktorka musela bábätko oživovať, čo sa jej podarilo.

Malá bojovníčka

Šmahelova Emka sa vypýtala na svet sama už 6. mesiaci tehotenstva maminy. „V plodovom obale bola totiž nejaká trhlina, nemala teda plodovú vodu, a tým pádom jej nič nevytváralo priestor, v ktorom by sa mohla pokojne vyvíjať,“ vysvetlil starostlivý otec, ktorý myslí iba na to, aby sa Emke darilo. „Je to siláčka, bojovníčka po mne. Verím jej.“ Šmahel má z predošlého manželstva s Miriam Kalisovou dcérku Miu a krásny vzťah má aj s priateľkinou dcérou Lily. Jeho exmanželka poslala v nedeľu odkaz, že s dcérkou na malú Emku myslia.