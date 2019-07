V Capitals sú z Fehérváryho nadšení: Nakukne Martin už čoskoro do NHL?

Ďalší veľký krok vpred. Hokejový obranca Martin Fehérváry (19) absolvoval minulý týždeň v zámorí rozvojový kemp pre mladých hráčov NHL, kde ho vlani zo 46. miesta draftoval klub Washington Capitals.

Jeho predstavitelia sú zo slovenského reprezentanta nadšení a veria, že už v budúcej sezóne sa prebojuje do prvého tímu!

V rozvojových kempoch klubov NHL sa predstavili viaceré slovenské talenty, no najväčší ohlas vzbudil práve Martin Fehérváry. „Všetci v klube sme jeho fanúšikmi. Verím, že by sa mohol dostať do ligy už v nasledujúcej sezóne. Robí všetko tak, ako by mal. Je korčuliarsky vyspelý, príkladne bojuje a je súťaživý na ľade aj mimo neho. Okrem toho pôsobí rozumným dojmom,“ uviedol riaditeľ hráčskeho rozvoja Capitals Steve Richmond.

Rodák z Bratislavy už od sezóny 2014/2015 rozvíjal svoj talent vo Švédsku, v uplynulej sezóne patril medzi najvyťaženejších hráčov HV 71 v SHL a Slovensko reprezentoval na posledných dvoch MS. Stále iba 19-ročný obranca bude v ďalšej sezóne premiérovo pôsobiť v zámorí, kde s najväčšou pravdepodobnosťou začne v tíme Hershey Bears v AHL. „Myslím si, že je blízko prvého tímu. Hral dva roky proti mužom, čo je podstatné. Zároveň bol dvakrát na MS, kde čelil náročným protihráčom,“ doplnil optimistické prognózy Steve Richmond.

Profiligové kluby si do kempov pozvali tiež Maxima Čajkoviča (Tampa Bay), Adama Húsku (NY Rangers), Dávida Hrenáka (Los Angeles), Romana Durného (Anaheim), Samuela Bučeka (Detroit), Adama Ružičku, Miloša Romana a Martina Pospíšila (všetci Calgary). Poslední traja menovaní sa však predstavia v kempe Calgary až tento týždeň.