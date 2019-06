Otec, ktorý sa viezol v aute so synom, zahynul pri dopravnej nehode.

K havárii došlo pri obci Pata v okrese Galanta, píšu noviny.sk

Auto mal šoférovať 38-ročný muž, ktorý smeroval z Hájskeho do Paty. Muž podľa informácií TV JOJ nemal zvládnuť prejazd zákrutou, pričom narazil s autom do stromu. Syna s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice.