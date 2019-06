Nie je premena ako premena: Ako vznikajú živé sochy?

Umelecká premena chvíľu trvá, ale efekt je výnimočný. Na 3. ročníku novoveského festivalu Živé sochy sa aj tento rok zišlo množstvo divákov, ktorí sa mohli pokochať pohľadmi na živé sochy rôznych významných ľudí.

V „kostýme“ Milana Rastislava Štefánika sa predstavil Adam (28) z Nitry.

Mladíka, ktorý sa živí ako výrobca okien, premenili na nášho legendárneho vojenského letca a diplomata šikovné ruky maskérky. Koľko jej to trvalo?

Na Spiši bolo za dva dni predstavených 30 živých sôch, ktoré pripomínali rôzne osobnosti z módy, vedy, školstva či histórie. Prítomných divákov najviac zaujala živá socha generála Milana Rastislava Štefánika. Od jeho smrti uplynulo presne sto rokov a jeho mama navyše žila v tomto meste. Výnimočnú historickú osobnosť stvárnil Adam Sitáš (28) z Nitry, pre ktorého je stvárňovanie sôch koníčkom, no v skutočnosti je výrobcom plastových okien. „Očakávania sú veľké,“ povedal sympatický mladý muž, ktorého zobrala do parády maskérka Lucia Šutková (27). Líčenie trvalo zhruba 18 minút, pričom chvíľu museli farby aj schnúť, s výsledkom však boli všetci spokojní.

Zakladateľ festivalu Radovan Michalov prezradil, že na Spiš zavítali umelci aj zo zahraničia, ako napríklad holandský mím a majster sveta v živých sochách Frans Volgels a jeho partnerka z Austrálie Chae Lindemanová. Čím sú však ľudské sochy najzaujímavejšie? „Tým, že sa hýbu. Najmä vtedy, keď to človek najmenej čaká,“ prezradil s tým, že hoci ich líčenie trvá štandardne do 30 minút, s odličovaním divadelných farieb je to horšie. „Niekedy to trvá aj hodinu a pol a aj na ďalší deň sa nájde čosi zelené za ušami,“ dodal so smiechom.