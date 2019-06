Beštiálny čin! Maličké medvieďa popravil bezcitný pytliak, polícia po ňom pátra

Hyenizmus. V lesoch nad Ponickou Hutou (okr. Banská Bystrica) našli v piatok v potoku zastrelené medvieďa, ktoré sa narodilo začiatkom roka.

Či sa mláďa stratilo, alebo pri jeho zastrelení bola aj matka, ktorá sa zľakla a ušla, zatiaľ nie je známe.

Po bezcitnom pytliakovi polícia pátra. „V katastri obce Ponická Huta bolo nájdené zastrelené mláďa medveďa hnedého. Medvieďa malo prestrelené obidve zadné nohy. Ku skutku došlo pred 4 až 5 dňami. Po pytliakovi, ktorý sa neštítil zabiť takéto malé medvieďa, pátrame,“ povedala Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa. O beštiálnom čine vedia aj ľudia z obce Ponická Huta. „V piatok bola kvôli tomu celá dedina na nohách. Je to hrozné, že to niekto dokáže. Na druhej strane v našom okolí je medveďov strašne veľa. Nedávno videl sused nad dedinou v kukurici matku s dvoma mláďatami. V kopci videli dokonca medvedicu až so štyrmi medvieďatami,“ uviedla obyvateľa obce.