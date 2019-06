Cesta do Talianska sa pre Slovákov zmenila na horor: Autobus s dovolenkármi vzbĺkol za jazdy!

Pri rodinách s deťmi zo Sniny stáli všetci strážni anjeli! Na ceste za krásnymi zážitkami totiž v piatok večer čelili priam hororovej situácii.

V Štrbe (okr. Poprad) im začal horieť autobus, v ktorom sedeli. Len obrovskou duchaprítomnosťou všetkých zúčastnených situácia nemala fatálne následky. Zadná časť vozidla však kompletne zhorela.

Fotogaléria 22 fotiek v galérii

Horela klimatizácia?

„Po príchode na miesto horela veľkým plameňom zadná časť autobusu. Cestujúci boli mimo vozidla v bezpečnej vzdialenosti. Požiar sme prúdnicami uhasili v krátkom čase a prekontrolovali sme interiér autobusu. Požiar začal v motorovej časti, zrejme v priestoroch klimatizácie,“ informoval veliteľ zásahu Peter Martinko. Ľuďom sa podarilo dokonca vybrať všetku batožinu okrem dvoch ruksakov z poličiek zo zadnej časti. V autobuse boli aj Ján (29) s manželkou a dvoma deťmi, ktorí taktiež sedeli v zadnej časti autobusu. „Dcérka má len 10 mesiacov a rozhodli sme sa, že si zájdeme všetci spolu užiť more. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo, no so šťastným koncom,“ prezradil. Šofér následne vybavil náhradný autobus, do hodiny od požiaru tak štyridsiatka ľudí smerovala na vytúženú dovolenku.