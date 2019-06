Spoja sily? SMK budú rokovať s Mostom-Híd o možnej spolupráci

Strana maďarskej komunity (SMK) bude s Mostom-Híd rokovať o možnej spolupráci.

Dohodli sa na tom predstavitelia strany na dnešnej republikovej rade v Trsticiach (okres Galanta). Ako pre agentúru SITA uviedol László Kocur z SMK, rokovať sa chystajú aj so stranou Zsolta Simona Maďarské fórum, ale nie je prípustné, aby ich členovia boli na kandidátke inej strany. "Nebudeme rokovať len s politickými stranami, ale aj rôznymi organizáciami, ktoré sa venujú maďarskej, rómskej, ale aj rusínskej otázke," dodal. Spoluprácu si nevedia predstaviť s koaličným Smerom-SD a Slovenskou národnou stranou. Rokovania vylúčili aj s Ľudovou stranou Naše Slovensko.



Témami republikovej rady bolo okrem možnej spolupráce s inými politickými stranami aj hodnotenie eurovolieb a príprava na parlamentné voľby v roku 2020. Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka strany Helena Fialová, SMK je znepokojená dianím v NR SR, vládnucou aroganciou a mocenským prejavom. Novelizácia zákona o volebnej kampani počas jedného dňa je pre SMK nezlučiteľná s demokratickými princípmi, o to viac, že s vládnymi stranami spolu hlasovali aj extrémisti. Parlament vo štvrtok schválil koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel. Cieľom návrhu je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.



Pre SMK je naďalej dôležité, aby školy s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli relatívnu samostatnosť v oblasti finančného zabezpečenia a obsahu výučby. "Aj v tomto školskom roku sa vyskytli nepriaznivé situácie a mali negatívny dosah na naše školy, ako napríklad určenie maximálneho počtu žiakov budúceho prvého ročníka na stredných školách. Naďalej sú niektoré naše školy na prahu zrušenia pre nedostatok peňazí. V novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch chýba garantovaná možnosť ďalšieho vzdelávania v materinskom jazyku," píše sa vo vyhlásení republikovej rady. Aj tieto príklady podľa SMK znázorňujú dôležitosť toho, aby sa zmenou školského zákona zaviedol pojem národnostné školstvo spolu s výhodami, ktoré k nemu patria.



SMK je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Predvolebné preferencie strany sa pohybujú od 2,6 do 3,7 percenta. Podľa prieskumu, ktorý zverejnila agentúra FOCUS 27. júna, by sa SMK do parlamentu nedostala. Svoj hlas by jej dalo 3,3 percenta opýtaných voličov. Voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 20,3 percenta pred koalíciou strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD (15,7 percenta) a Ľudovou stranou Naše Slovensko (12,6 percenta). Most-Híd získal v prieskume 4,5 percenta.