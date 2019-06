Naši hokejisti si poriadne zamakali: V rámci tréningu vybehli na Chopok

Tradíciu neporušili. Český hokejový tím Oceláři Třinec aj tento rok v rámci letnej prípravy vycestoval do Nízkych Tatier. Hráči extraligového majstra sa poriadne zapotili.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mužstvo Třinca vrátane trojice slovenských legionárov Tomáš Marcinko (31), Vladimír Dravecký (34), Patrik Hrehorčák (20) hralo v krásnej prírode futbal, no chlapci vybehli aj na Chopok!

Třinec, ktorý dlhodobo označujú za najbohatší klub v Českej republike, oslávil na jar majstrovský titul. Pričinila sa oň aj trojica slovenských hráčov Tomáš Marcinko, Vladimír Dravecký, Martin Gernát a všetci traja sú odhodlaní v budúcej sezóne titul obhájiť. Od minulej nedele do piatka boli s celým tímom na sústredení v Nízkych Tatrách.

„Třinec sem chodieva v tomto období pravidelne už desať rokov. Všetko bolo aj napriek horúcemu počasiu opäť super, bývali sme v Demänovskej doline. Chýbal nám akurát Martin Gernát, ktorý sa zotavuje zo zranenia,“ povedal nám Vladimír Dravecký. Do kabíny Oceliarov nedávno pribudol bývalý reprezentant Slovenska do 20 rokov Patrik Hrehorčák, ktorý predchádzajúce dve sezóny strávil v zámorí, no predtým pôsobil práve v mládežníckych tímoch Třinca.

„Takéto prostredie doma nemáme a na Liptove využívame ideálne podmienky. Máme tu čistý vzduch, kopce a zároveň aj ideálne zázemie. Chlapci na toto sústredenie spomínajú počas sezóny ako na veľkú makačku, ale zároveň sú za ňu veľmi vďační,“ vysvetlil pre hokej.sk tréner Třinca Václav Varaďa.

Neodmysliteľnou súčasťou sústredenia je zakaždým výstup na Chopok vo výške 2 024 m n. m. „Cesta na vrchol je vždy obtiažna a my sme si navyše vybrali náročnejšiu cestu priamo cez zjazdovku. Hore to však bolo skvelé a výhľad predstavoval výbornú odmenu za vynaložené úsilie,“ doplnil Tomáš Marcinko.