Oplatí prehrať aj v prvom kole: Vo Wimbledone sa bude hrať o tieto závetné sumy

Opäť vyššie odmeny! Vo Wimbledone, ktorý si rád hovorí Mekka tenisu, sa hrá o titul už od roku 1877, finančnú odmenu však dostal víťaz prvý raz až v roku 1968, a to 2 000 libier, čo je v porovnaní s dnešnými odmenami smiešna suma...

Víťaz a víťazka vo dvojhre v roku 2019, keď sa hrá 133. ročník turnaja, zinkasuje 2,35 mil. libier, t. j. v prepočte 2,62 mil. eur!

Na porovnanie ešte jedno prirovnanie: keď v roku 1973 vyhral najslávnejší tenisový turnaj sveta Jan Kodeš, pribudlo mu na účet 50 000 libier. Len o 5 000 menej dnes dostane ten, kto prehrá hneď v prvom kole... Zaujímavé je, že vzhľadom k ostatným trom grandslamovým podujatiam tenisového roka sa v All England Clube najviac zvýšili odmeny pre tenistov a tenistky, ktorí skončia v úvodných kolách.

Vo Wimbledone vzrástli tieto prize money od roku 2011 až štvornásobne. Z 11 500 libier až na súčasných 45 000 libier (vyše 50 000 eur). Už sa však nemôže stať, že na zápas len nastúpia a potom súboj pre zranenie skrečujú. Dnes by v takom prípade prišli o celú odmenu za účasť v prvom kole, pri včasnom odhlásení sa potom o polovicu.

Prize money vo dvojhrách 2019

Víťaz

2 621 000

Finále

1 310 000

Semifinále

656 000

Štvrťfinále

328 000

4. kolo

196 000

3. kolo

124 000

2. kolo

80 000

1. kolo

50 000

Odmeny sú v eurách a sú rovnaké pre mužov i ženy.

Ak by ste sa vydali do juhozápadnej časti Londýna sledovať súboje na tráve na vlastné oči, siahnete hlboko do vrecka! Do areálu sa síce dostanete za 25 libier (cca 28 eur), uvidíte však len zápasy na menej významných kurtoch. No napr. na finále mužov si pripravte v prepočte takmer 2 400 eur...