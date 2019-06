Polícia vyhostila zo Slovenska Egypťana: Ohrozuje bezpečnosť v štáte?

Polícia vyhostila zo Slovenska Egypťana preto, lebo má ohrozovať bezpečnosť v štáte.

Ako a čím, to sa nikdy nedozvedel. Informuje o tom TV JOJ na svojom spravodajskom portáli s tým, že na Slovensku sa môže zdržiavať už len päť dní. Jeho manželka je Slovenka a s ňou vychováva dvoch malých synov. Celý prípad sleduje aj veľvyslanectvo Egypta, ktoré sa obrátilo aj na prezidentskú kanceláriu. Ak úrady stanovisko nezmenia, znamená to prakticky vyhostenie aj pre manželku a malé deti. "Bolo mi naznačené, že cudzinecká polícia už má z riaditeľstva odporúčanie, že keď dá SIS nejaké stanovisko, tak nie je pre nich záväzné," uviedla manželka Egypťana Ľubomíra. Presne to, ale tvrdí aj samotná SIS. "V zmysle platnej zákonnej úpravy stanovisko SIS v takomto prípade nie je pre UBHCP záväzné. A policajný útvar je oprávnený rozhodnúť, nakoľko hodnotí všetky poskytnuté vyjadrenia a zistenia aplikujúc zásadu voľného hodnotenia dôkazov," uvádza sa v stanovisku SIS.

Polícia sa bráni tým, že musí rešpektovať stanovisko SIS. "Dôvodom na zamietnutie žiadosti bol nesúhlas spravodajskej služby podľa paragrafu 125 ods. 6," uvádza sa zas v písomnom stanovisku prezídia policajného zboru. Do prípadu okrem verejnej ochrankyne práv už vstúpilo aj egyptské veľvyslanectvo v Bratislave. To je situáciou, v ktorej sa ocitla rodina vyhosteného Mohameda, veľmi znepokojené. Charge d´Affairs sa preto obrátila priamo na prezidentku Zuzanu Čaputovú so žiadosťou o stretnutie. "Odpovedali nám, ale termín stretnutia sme zatiaľ nedostali, ale my nemáme čas," uviedla zástupkyňa egyptského veľvyslanectva na Slovensku Heba Zarad. Konzulka tvrdí, že sa na slovenských úradoch dejú čudné veci. Nikde sa nedozvedeli, prečo je Mohamed nebezpečný pre štát.

Tento problém už trvá pol roka a rozhodnutie o zrušení pobytu je právoplatné. Egypťan sa doteraz nedozvedel, čím je pre štát nebezpečný, preto sa nemohol brániť. "Uvedenie v odôvodnení rozhodnutí policajného útvaru, že ide o bezpečnostný záujem SR neumožňuje dotknutým osobám oboznámiť sa s presnými a úplnými dôvodmi. Napadnutá právna úprava zbavuje dotknuté osoby akejkoľvek možnosti oponovať tvrdeniu policajného orgánu, resp. SIS, že jeho pobyt je nebezpečný pre SR," píše sa v náleze ústavného súdu.





"Ústavný súd rozhodol v súlade s Európskou judikatúrou, že keď človek nevie dôvod, pre ktorý je vyhostený, je to porušením jeho ústavných práv," reagoval na nález advokát. Keďže v tejto veci už padla aj žaloba, čaká sa na konanie na súde. Okrem toho prípad už skúma aj Generálna prokuratúra SR. "Po oboznámení sa a preštudovaní rozhodne o dôvodnosti a zákonnosti napadnutých rozhodnutí," povedala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.