Pittsburgh sa chce zbaviť legendy: Má zlý vplyv na Malkina a chodí do kasína!

Pittsburgh Penguins musí pred novým ročníkom NHL riešiť problémového hráča.

Je ním veterán Phil Kessel (31), ktorého sa chcú v Pittsburghu zbaviť. To však vôbec nemusí byť jednoduché. Kessel má zmluvu platnú ešte na ďalšie tri roky. Tá obsahuje klauzulu o nevymeniteľnosti. To znamená, že Kessel si môže vybrať osem tímov, do ktorých by neakceptoval výmenu.

O výmene útočníka sa hovorí už dlhodobo, problémy má mať s trénerom Sullivanom. Rob Rossi z The Athletic tvrdí, že Kessel má negatívny vplyv na defenzívnu hru Jevgenija Malkina. Taktiež sa správa nezodpovedne mimo ľadu, keď často navštevuje kasíno. Navyše, tento príklad si od neho zobrali aj mladí hráči, čo sa vedeniu Pittsburghu nepáči.

Kessela by mohol klub vymeniť ešte pred otvorením trhu s voľnými hráčmi.