Poslancom sa začali prázdniny: Z parlamentu k moru aj na obecné guláše

Rozutekali sa na dovolenky. Horúce letné počasie trávili poslanci posledné dni v práci. Predprázdninovú parlamentnú schôdzu naplánovali až na koniec júna, no ich prítomnosť v sále na hradnom vŕšku jasne ukazovala na blížiace sa voľno.

Zopár poslancov ešte počúvalo o predkladaných zákonoch, no väčšina bola v myšlienkach skôr pri vode a na teplom slniečku. Nový Čas u nich zisťoval, kam sa plánujú počas takmer dvaapolmesačného voľna vydať na dovolenky a čo budú robiť pre Slovákov.

Už pravidelnou tradíciou je, že okrem učiteľov majú niekoľkomesačné prázdniny aj naši zákonodarcovia. S parlamentom sa rozlúčili v piatok popoludní a spoločne sa uvidia zrejme až 10. septembra. Počas týchto dní budú poberať štedrý poslanecký plat, ktorý sa pohybuje okolo päťtisíc eur. Okrem dovoleniek by sa tak mali venovať aj príprave zákonov či stretávaniu s ľuďmi, ktorí ich do parlamentu zvolili.

Je pravdepodobné, že mnohí z nich budú plánovať blížiacu sa kampaň pred parlamentnými voľbami. „Ako každému jednému človeku, aj im patrí­- to zas nemožno uprieť - právo na dovolenku. Dôležité je, aby po tom voľne prišli späť a mohli sa venovať činnostiam, ktoré majú tak, aby to robili dobre,“ hovorí politológ Tomáš Koziak, podľa ktorého by si mali vstúpiť do svedomia aj v súvislosti s voľbou sudcov.

„Je to práca ako každá iná a vyžaduje si navyše dávku odbornosti. Takže očakávam, že budú pracovať aj na odbornom napredovaní,“ uzavrel Koziak. Z letargie ich ešte môže vyrušiť mimoriadna schôdza parlamentu pri nečakaných situáciách alebo vrátenie zákonov zo strany prezidentky.

Koľko zarobia počas leta?

- júl ................................... 4 863 € (5 167 €)

- august ........................... 4 863 € (5 167 €)

- september ................... 4 863 € (5 167 €)

Ako sa vypočítava plat

- priemerná mzda v SR za rok 2018 bola 1 013 €

- poslanec má nárok na trojnásobok priemernej mzdy (3 039 €)

- okrem toho dostáva paušálne náhrady vo výške 1,8- až 2,1-násobku (1 824 € alebo 2 128 €) podľa toho, či býva v Bratislave alebo v inom regióne

Martin Klaus (39), SaS

Zanedbaný východ a festivaly

- Ja mám naplánované cesty po regiónoch, aj na východe, ktorý trochu zanedbávame. Určite pôjdem aj k moru, len ešte neviem, kam a tiež na festivaly. Som spolupredkladateľ aj sám predkladám návrhy zákonov na septembrovú schôdzu, tak to bude určite najmä moja augustová práca. Ja sa budem venovať téme volebného a politického systému, tak tam ešte dolaďujeme niektoré úpravy.

Dušan Jarjabek (66), Smer-SD

Na Liptove sa poriadne napijem

- Pôjdem na stredné Slovensko, aby som sa poriadne napil žinčice. Potom tak dva týždne by som chcel byť niekde s deckami. Chystáme sa aj do Chorvátska. Pripravujem cez leto aj dva koncerty, chystám cédečko na október, tak to musím donahrávať. Ďalej budeme musieť nájsť nejaké legislatívne východisko z návrhov zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktoré budú zmenšené.

Jana Cigániková (35), SaS

Leto ako študentka

- Snažím sa vybaviť si stáž v poisťovni. To je dobré pre ľudí, ak zákodonodarci poznajú prax a o to sa snažím. Minulý rok, keď som bola v nemocnici, tak je úplne iné, keď sa bavíte s riaditeľom nemocnice, ako keď si sadnete priamo vedľa tých ľudí z praxe a tam sa pýtate, v čom im tá legislatíva viac škodí, ako pomáha, čo musia obchádzať, aby to naoko vyzeralo a iba im to komplikuje život.

Katarína Cséfalvayová (34), Most-Híd

Čaká ma babská jazda

- Zatiaľ mám jedinú naplánovanú dovolenku na Liptove hneď budúci týždeň a potom je to ešte otvorené. Budeme tam s dcérkou, kamarátkou a jej dcérami - máme takú babskú jazdu - a budeme chodiť do prírody, aj sa možno okúpeme. Cez leto sa budem venovať svojej práci tak ako vždy. V zahraničí sa vždy niečo deje, takže zahraničná politika spí ešte menej ako tá domáca.

Boris Kollár (53), Sme rodina

Španielsko a kolotoče

- Teraz cez víkend budeme v Trenčianskom kraji, máme deň rodiny. Celé leto obiehame slovenské regióny, nemáme ani voľno. Jediné voľno som si zobral na týžden kvôli dovolenke s deťmi. Pôjdem niekde k moru, asi to bude Španielsko. A potom, samozrejme, na hory na stredné Slovensko. Pôjdem na Donovaly, kúpil som tam kolotoče, tak sa decká budú voziť.

Andrej Hrnčiar (45), Most-Híd

Vlastný apartmán na Jadrane

- Tradične ako každý rok pôjdeme s rodinou do Chorvátska. Máme apartmán pri Zadare. Máme to tam tak zariadené, že sme tam ako doma. Čo sa týka pracovných povinností navštívim akcie, ktoré budú súvisieť s minikampaňou, kedže sa blížia voľby. V NR SR si budem deliť služby cez leto, lebo vždy musí byť pripravený buď predseda, alebo jeden z podpredsedov, keby sa niečo udialo.

Igor Matovič (46), OĽaNO

Makačka na dome

- Bohužiaľ, asi tento rok na dovču nepôjdeme, lebo som babám sľúbil, že konečne dostaviam dom. Minulý rok sme boli v Bibione - úplne bežná dovolenka - tak teraz by sme išli asi tiež tam. V pracovnej činnosti máme cez leto taký náš štandard. Keď cez prázdniny niekto príde na západnú terasu, kde sídlia asistentské kancelárie, tak jedine u nás je živo a všetci ostatní majú zamknuté.

Jaroslav Paška (65), SNS

Opekačka pri ohníku

- Ešte nemám jasno v dovolenke, ale prvé týždne leta budeme tráviť po festivaloch, ktoré sú po Slovensku, prevažne folklórne. Bude to Východná, Detva a, samozrejme, navštívime aj vatry zvrchovanosti SNS, ktoré sa budú konať začiatkom leta. Aj počas tých festivalov chceme komunikovať s ľuďmi a budeme zbierať podnety na ďalšie volebné obdobie, na to, aby sme aktualizovali program SNS.

Dušan Galis (69), Smer-SD

Obecné zábavy

- Ja nechodím v lete v zásade na dovolenku. Musím sa priznať, že chodím na Oravu do rodičovského domu, tam som. Ale čo sú akcie ľudí v obciach po Slovenku, s radosťou idem. Myslím také akcie ako dni obce či ľudové tance - to rád navštevujem. Chystáme nejaké športové akcie, nejaké turnaje pre deti a tak podobne. Tak viac-menej sa budem venovať športu a kultúre.

Milan Krajniak (46), Sme rodina

Spoznávanie Barcelony

- Chystám sa na dovolenku s rodinou do Katalánska kúsok od Barcelony a to sú moje všetky plány na leto. Budeme sa kúpať a pozreme si krásy mesta. Okrem toho budeme mať počas leta dva mesiace výjazdy so stranou a celý čas budem tráviť v regiónoch Slovenska.

Čo (ne)stihli prebrať v NR SR

- Schválili nové pravidlá na financovanie politických strán (zaviedol sa limit na 3,5 milióna eur od súkromných osôb), ktoré sú podľa opozície namierené proti nováčikom (koalícia ich obhajuje s tým, že chcú zamedziť oligarchom ovplyvniť voľby). Parlamentné strany pritom môžu okrem toho dostávať ďalšie milióny od štátu, čím znevýhodnili mimoparlamentné strany.

- Poslanci koalície už ôsmykrát odmietli zvoliť všetkých ústavných sudcov, ktorých mená majú poslať na posúdenie prezidentke. Opakovane sa budú voliť až v septembri.

- Poslanci taktiež odmietli zvoliť novú riaditeľku Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie.

- Parlament schválil aj návrh opozície, podľa ktorého nebudú môcť sudcovia, ktorí budú na kandidátke nie­ktorej zo strán v parlamentných voľbách, naďalej vykonávať funkciu sudcu.

- Zákonodarcovia zvýšili platy pre začínajúcich učiteľov. Nástupný plat sa tak má zvýšiť z 805 na 882 eur.