Rožňava za socíka: Symboly mesta na pohľadnicovom leporele

Zaujímavý projekt. Obraz Rožňavy z druhej polovice 20. stor. zvečnilo pohľadnicové leporelo.

Dobové zábery z miest, ktoré dnes dôverne pozná každý miestny obyvateľ, prezentovalo Banícke múzeum. Kolekcia 9 pohľadníc zachytáva hotel Krás, kino Partizán či historickú radnicu, vďaka ktorým sa môžete dozvedieť, ako obľúbené a významné miesta vyzerali v čase socializmu.

Leporelo s názvom RetroRožňava je voľným pokračovaním aktuálnej výstavy o období socializmu v tomto okresnom meste. „Pohľadnicové zábery danej doby sme získali z archívu mesta. Leporelo sa skladá z 9 pohľadníc, ktoré sa dajú vystrihnúť a poslať, ale bola by to škoda, lebo je to skôr na pamiatku,“ vraví riaditeľ múzea Pavol Lackanič.