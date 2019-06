Vedeli ste, že v Priateľoch si zahral skutočný otec jedného z hrdinov? Neuveríte, v ktorej scénke ste ho videli

Matthew Perry (49), alias Chandler, má očividne herecký talent v krvi. Potvrdila to vtipná časť seriálu Priatelia, v ktorej sa objavil aj jeho skutočný otec.

Poďla portálu Metro John Bennet Perry (78) svoje herecké schopnosti predviedol v jednej z epizód ako otec Joshuu, ktorý bol milencom Rachel.

Vo štvrtej sérii a epizóde s názvom The One With Rachel's Dress (O Racheliných nových šatách) sa John Perry alias pán Burgin, zjaví vo veľmi nepatričnej chvíli. Skorým príchodom domov z výletu v Paríži pán Burgin a jeho manželka nečakane vpadnú do prebiehajúceho rande. Rachel, ktorá sa vo fialovom negližé snaží zviesť ich syna Joshuu, takto prvýkrát stretne jeho rodičov. "Páči sa mi, vyzerá múdro," reaguje pán Burgin pohotovo, jeho pani manželka však má očividne iný názor.

Rachel sa snaží dostať z trápnej situácie výhovorkou, že pracuje v módnom priemysle a jej šaty sa bežne nosia napríklad v Miláne. Dopadne to tak, že sa na udržanie pretvárky musí v oblečenom negližé pripojiť k rodine Burginovcov na večeru v reštaurácii. Klasická Rachel.

Samotný John Bennett Perry už má nejakú tú kariéru za sebou a so svojím synom Matthewom hral napríklad aj v romantickej komédii Fools Rush In, kde si strihol rolu jeho otca.