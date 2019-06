Wimbledon prinesie poriadnu kuriozitu: Medzi dvoma hráčkami bude neuveriteľný vekový rozdiel

Najslávnejší tenisový turnaj sveta sa začína až v pondelok, ale už v piatok zaknihoval Wimbledon prvú senzáciu.

Žreb ženskej dvojhry sa postaral o to, že v 1. kole grandslamového turnaja sa stretnú tenistky, ktoré delí 24 rokov! Iba 15-ročná Cori Gauffová si zmeria sily s 39-ročnou Venus Williamsovou!

V All England Club dcéra bývalého basketbalistu a bývalej atlétky snívala o súboji so Serenou. „Ona je dôvodom, prečo hrám tenis a prečo sa môj otec rozhodol dať mi raketu,“ vyhlásil jeden z najväčších ženských talentov súčasnosti, ktorý po žrebe dodal, že Venus bola jej druhým želaním. Cori sa prehrýzla wimbledonskou kvalifikáciou, do ktorej dostala voľnú kartu a bude prvou 15-ročnou v hlavnej súťaži po Robsonovej v r. 2009.

Kým mladučkú Američanku žreb nadchol, nedá sa to isté povedať o piatich zástupcoch slovenského tenisu, z ktorých nemusí úvodné kolo na tráve v All England Club prežiť ani jeden... Nasadená súperka sa síce ušla len wimbledonskej semifinalistke spred dvoch rokov – na Rybárikovú čaká desiatka turnaja Bieloruska Sobolenková, ale ani jeden zo zvyšku našich nemá so svojím súperom priaznivú bilanciu!

Tituly obhajujú Srb Novak Djokovič, ktorého prvým súperom bude Nemec Kohlschreiber, a Nemka Angelique Kerberová, ktorej prvou súperkou bude krajanka Mariová.