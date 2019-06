Zasnúbený Godla čaká na zmluvu: Najskôr hokej a potom svadba!

V súkromí má vo svojej budúcnosti jasno, ale na hokejovej scéne ešte nevie, kde bude pokračovať. Reč je o slovenskom gólmanovi Denisovi Godlovi (24).

Godla po májovom šampionáte na dovolenke na Maldivách požiadal svoju priateľku Natáliu (24) o ruku. Stále však nevie, kde bude v novom ročníku pôsobiť, keďže po troch rokoch pôsobenia vo Fínsku skončil v tíme KaIPa Kuopio!

Talentovaný slovenský gólman sa už niekoľko dní intenzívne pripravuje na novú sezónu v Banskej Bystrici, ale zatiaľ stále nevie, kde bude pôsobiť. Hoci mal s fínskym klubom KaIPa Kuopio kontrakt ešte na ďalšiu sezónu, dohodol sa s vedením na jeho predčasnom ukončení.

„Do klubu prišiel fínsky gólman a bolo mi povedané, že on by mal byť jednotkou, takže by som neodchytal v sezóne toľko duelov, čo by som chcel, tak som sa radšej dohodol na ukončení zmluvy,“povedal pre Nový Čas reprezentačný gólman Denis Godla.

„Momentálne čakám na ponuky, uvidíme, čo príde a potom sa rozhodnem. Samozrejme, prioritou je pôsobenie v nejakej európskej lige, nad domácou extraligou ešte zatiaľ neuvažujem,“ pokračoval Godla, ktorý sa začiatkom júna na dovolenke na Maldivách zasnúbil s dlhoročnou priateľkou Natáliou.

„Sme spolu už osem rokov, takže už nastal ten správny čas, hoci plánoval som to už dlhšie,“ zasmial sa Denis, ktorý so svojou láskou zatiaľ nemajú naplánovaný termín svadby. „Najskôr si chcem vyriešiť hokejový kontrakt, potom príde čas aj na svadbu,“ dodal.