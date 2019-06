Nočný kráľ z Hier o tróny zaskočil moderátorku Vinczeovú: Takto ste Adelu ešte nevideli!

Slovák Vladimír Furdík (48) má na konte viac ako 60 filmov. A to nie hocakých... Kaskadér a herec, ktorý bol v máji na Slovensku hosťom najväčšieho herného festivalu spolu s pop-kultúrnym podujatím Y-Games, sa ocitol aj v relácii Trochu inak s Adelou. "Vladko Furdík ma prekvapil hlavne tým, že kaskadérčina je v dnešnej dobe už aj o inom než len fyzických schopnostiach. No a držať nightkingovú masku v ruke, jediný originál na svete so zberateľskou hodnotou 100.000 dolárov, bol pre mňa tiež zážitok", rozplývala sa Adela, pre ktorú si kaskadér pripravil malý test. Sledujte, ako v ňom obstála, ale nenechajte si ujsť ani reláciu Trochu inak v piatok po 22.00 na Dvojke.