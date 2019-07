Prieskum odhalil, ako nakupujú ženy a ako muži

Kto má na nás pri nakupovaní potravín väčší vplyv? Muži, ženy alebo deti? Na čo myslíme pri výbere potravín? S kým najradšej nakupujeme?

Veľký reprezentatívny prieskum Billy si posvietil na to ako sa správame v obchode, čo preferujeme, kto nám najviac radí a výsledky sú naozaj zaujímavé.

Dbáme na potreby iných

Pozorní, ohľaduplní k potrebám svojich blízkych a starostliví. Aj tak sa dá v skratke charakterizovať nákupné správanie Slovákov. Sedem z desiatich opýtaných dbá pri nákupe potravín na chute svojej partnerky, partnera alebo najbližších členov rodiny. Najčastejšie a najradšej nakupujeme buď sami alebo v prítomnosti našej polovičky. Deti cielene berieme na nákupy potravín iba v 5 % prípadov. „Vysoká miera ohľaduplnosti a snaha splniť priania našich blízkych je niečo na čo môžeme byť naozaj pyšní. Prieskum však naznačil aj to, že ženy viac ako muži dovolia svojim deťom vybrať si pri nákupe aj niečo len pre seba. Pravdepodobnosť, že deti dostanú svoju drobnosť do košíka je pri nákupe s mamou o 60 percent vyššia ako pri nákupe s otcom,“ vysvetľuje Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Ženy pritom len s deťmi nakupujú až 5-krát častejšie ako muži. V našom dennom nákupnom košíku najčastejšie nájdeme potraviny v hodnote 20 eur. Vyberáme si predovšetkým na základe čerstvosti, kvality a chuti potravín. Tieto faktory sú dôležité až pre 9 z 10 Slovákov. Samozrejmosťou je však aj výhodná cena, čistota a poriadok v predajniach.

Mars vs Venuša

Muži a ženy sa niekedy zdajú byť z rôznych planét. No platí to aj v prípade nakupovania? Prieskum niektoré zo zaužívaných mýtov potvrdzuje, iné však vyvrátil. Muži nakupujú viac cielene a ich kroky vedú v predajni presne za potravinou, ktorú prišli kúpiť. Štyria z piatich mužov pritom pripúšťajú, že im pri nákupe aspoň občas pomáha práve nákupný zoznam, ktorým sa riadia. Ženy na to idú trošku inak. Orientujú sa viac podľa usporiadania predajne a systematicky ňou prechádzajú. Rozhodujú sa viac impulzívne a priamo na mieste. Práve preto do košíka vložia aj položky, ktoré pôvodne nemali v pláne kúpiť. „Veľmi pozorne sledujeme najnovšie trendy a potreby našich zákazníkov a preto postupne meníme usporiadanie oddelení v našich predajniach. Už do predajne vchádzajú naši zákazníci s nádychom čerstvosti. Víta ich široký sortiment ovocia a zeleniny, ktoré kontrolujeme každé dve hodiny. Sme radi, že máme v našej ponuke privátnu značku Slovenská farma, ktorá je 100 %-nou garanciou slovenského pôvodu ovocia a zeleniny a je výsledkom spolupráce s rokmi osvedčenými farmármi,“ uvádza hovorkyňa spoločnosti BILLA Kvetoslava Kirchnerová a dopĺňa, že po ovocí a zelenine nasleduje oddelenie s viac ako 50 druhmi čerstvého chleba a pečiva, ktoré zamestnanci pripravujú každých 30 minút. „Čerstvý úsek je doplnený zákazníkmi obľúbeným pultom s lahôdkami, mäsovými výrobkami, šalátmi a syrmi. Výber je naozaj široký a môžeme sa pochváliť vynikajúcimi šunkami s vysokým podielom mäsa až na úrovni 96 %. Na mnohých predajniach je aj mäsový pult s vlastným mäsiarom,“ uzatvára K. Kirchnerová.