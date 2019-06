Bojovník Paleš vrátil po sklamaní hokejistov do Žiliny víťazné emócie

Sezónu ukončil výhrou. Thaiboxer Milan Paleš (27) vniesol na žilinský zimný štadión víťaznú emóciu. To, čo počas posledných mesiacov nešlo pod Dubňom hokejistom, musel opravovať v ringu bojovník.

Smútok žilinských vlkov z neúspechu spoza mantinelov vystriedala radosť medzi povrazmi. A to, paradoxne, na tom istom mieste. Kým hokejistom sa v Tipsport Lige nedarilo a zo súťaže sa museli porúčať, absolútne iné starosti mal Milan Paleš.

Druhý najlepší športovec Žiliny za rok 2018 na domácej pôde nesklamal. Enfusion v rodnom meste mu vyšiel. Pokoril Holanďana Nordina Van Rosmalena.

„Bolo to menšie derby, v rebríčku bol totiž môj súper o stupienok vyššie ako ja. Rosmalen bol rovnocenným protivníkom, až kým nezačal zameškávať v kondičke. Rozhodovalo sa až po troch kolách, no ani vtedy som nevedel reálne posúdiť, či som bol naozaj lepší,“ prezradil Milan Paleš. „Zápas som si analyzoval ešte na ďalší deň zo záznamu pred telkou. Ak by prišiel úder, mohol som padnúť na zadok a všetko by bolo inak. Našťastie, doma sa mi podarilo ukázať, čo sa vo mne naozaj skrýva.“

V meste pod Dubňom zakopol Paleš iba raz, trpkosť prehry však nepocítil už štyri roky. „Na žilinskom zimáku naprávam reputáciu za iných,“ usmial sa thaiboxer Diamond Gymu/FPD. K hokeju mal kedysi blízko. „Chodil som sledovať extraligové stretnutia, teraz sa do arény dostanem, len ak tam postavia ring.“

Za posledné víťazstvo v sezóne mu rodáci tlieskali v stoji. „Asi som sa dobre narodil, veď celá žilinská kotlina žije thaiboxom už niekoľko rokov,“ zamyslel sa Milan Paleš. Na Slovensku je jedným z mála športovcov svojho druhu, ktorý nemusí chodiť do práce.

„V minulosti to tak ale nebolo, na tréningy som cestoval rovno z nočnej. Nemyslite si však, že thaiboxom sa dá uživiť. Ide skôr o to, že musíte stáť na správnom mieste. Bez dobrého sponzora to jednoducho nejde.“