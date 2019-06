Bývalého bubeníka Guns N' Roses hospitalizovali: V bruchu mal zapichnutý nôž!

Bývalého bubeníka americkej kapely Guns N' Roses Stevena Adlera hospitalizovali po tom, ako si spôsobil bodné zranenie v oblasti brucha.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Portál TMZ informoval, že 54-ročný rodák z Clevelandu v Ohiu nie je v ohrození života. Záchranárov privolala nemenovaná osoba z muzikantovho domu v Los Angeles. Rýchla záchranná služba previezla hudobníka do nemocnice s nožom v bruchu. Bývalý bubeník Guns N´Roses sa pokúsil zrejme spáchať samovraždu. Podľa zdroju TMZ do incidentu nie je zapojený nikto ďalší.

Prečo sa hudobník zranil, či bol opitý alebo pod vplyvom drog, však vyšetrovatelia odmietli prezradiť. Adler bol zo skupiny Guns N´Roses vyhodený v roku 1990 kvôli závislosti na drogách. V roku 2011 Steven priznal, že sa už dvakrát pokúsil spáchať samovraždu.

Steven Adler, vlastným menom Michael Coletti, patrí k zakladajúcim členom skupiny Guns N' Roses, z ktorej ho v roku 1990 vyhodili pre závislosť od heroínu. S formáciou vydal prvé dva albumy Appetite for Destruction (1987) a G N' R Lies (1988). Zahral si aj v piesni Civil War, ktorá sa nachádza na štúdiovke Use Your Illusion II (1991). Ako člena Guns N' Roses ho v roku 2012 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Pôsobil aj vo formáciách Road Crew, BulletBoys či Adler. V súčasnosti je členom kapely Adler's Appetite.