Polícia v Argentíne zhabala viac ako 1000 zbraní: Ide o rekordný počet v krajine

Argentínske bezpečnostné zložky skonfiškovali približne 1000 kusov zbraní a stovky kusov výbušnín, ktoré do Argentíny prepašoval medzinárodný gang.

Ide o najväčšie množstvo zaistených nelegálnych zbraní v dejinách krajiny. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie argentínskeho ministerstva bezpečnosti o tom písala agentúra AP.

Ministerstvo vo svojom vyhlásení spresnilo, že zbrane a výbušniny boli do krajiny prepašované z Európy a Spojených štátov. Strelné zbrane boli zadovážené v Španielsku a Holandsku a do Argentíny ich kriminálna skupina previezla na nákladných lodiach. Následne boli zbrane zasielané po súši do susednej Brazílie a Paraguaja.

"Táto operácia nie je významná len pre Argentínu, ale je dôležitá aj pre zníženie miery násilia v Praguaji a Brazílii. Tieto dodávky zbraní boli používané dílermi drog a brazílskymi drogovými kartelmi, ktorým ich biznis umožňuje práve používanie guľometov a rôznych iných zbraní ťažkého kalibra," vyhlásila argentínska ministerka bezpečnosti Patricia Bullrichová.

V rámci operácie, na ktorej sa podieľalo aj americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, uskutočnili bezpečnostné zložky približne 50 záťahov v domoch, kanceláriách a muničných skladoch, pričom zadržali 17 osôb.