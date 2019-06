Expert prehovoril o vzťahu medzi vojvodkyňou Kate a kráľovnou: Budete prekvapení

Jeden z kráľovských expertov tvrdí, že kráľovná Alžbeta II. (93) nemá blízky vzťah s vojvodkyňou Kate (37).

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

„Kráľovná nemá s vojvodkyňou Kate blízky vzťah, pretože toho nemajú veľa spoločného. No napriek tomu ju ohromne obdivuje,“ tvrdí Ingrid Seward pre Fabulous Digital on Thursday. Šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine sa venuje kráľovskej rodine už od 80. rokov a na túto tému napísala viac ako 20 kníh. Seward trvala na tom, že medzi kráľovnou Alžbetou II. a vojvodkyňou z Cambridgeu nepanujú žiadne zlé vzťahy, píše portál Fox News.

Skôr majú medzi sebou formálnejší vzťah a zameriavajú sa na svoje povinnosti a službu. „Myslím si, že kráľovná a rovnako aj vojvodkyňa Kate majú viac formálny vzťah, pretože Kate má najväčšiu šancu stať sa v budúcnosti kráľovnou a nechce to ničím pokaziť,“ vysvetľuje Seward.

„Spoločnou témou s Kate by mohli byť jej deti, ale neviem si predstaviť, že by kráľovná strávila priveľa času rozprávaním sa o nich. Na to je príliš plachá." Kate sa stala členkou britskej kráľovskej rodiny, keď si v roku 2011 vzala Alžbetinho vnuka princa Williama (37), ktorý ma nárok na trón ako druhý v poradí. Táto dvojica má tri deti: princa Georgea (5), princeznú Charlotte (4) a princa Louisa (1).

Keď prišla Meghan Markle, ktorá sa vydajom za princa Harryho (34) stala vojvodkyňou zo Sussexu, Steward povedala, že si vypestovala rastúce puto s kráľovnou Alžbetou II.

Vojvodkyňa Meghan a kráľovná Alžbeta II. uskutočnili svoj prvý oficiálný angažmán spoločne v Cheshire, len mesiac po jej ostro sledovanej svadbe. Vojvodkyňa Meghan sa chichotala a zašepkala niečo do ucha kráľovnej, zatiaľ čo sledovali vystúpenie detí na otvorení nového mosta cez rieku Marsey vo Widnes. „Kráľovná robila všetko preto, aby sa vojvodkyňa Meghan cítila ako doma," povedala Seward. „Obe milujú psov a Meghan tiež vie, ako kráľovnú rozosmiať.“

Otvoriť galériu Meghan a kráľovná sa dobre bavili. Zdroj: AP

Napriek tvrdeniam mala kráľovná Alžbeta II. na mysli aj Kate. Kensingtonský palác v utorok oznámil, že vojvodkyňa Kate je novou patrónkou Kráľovskej fotografickej spoločnosti, ktorou bola kráľovná Alžbeta od roku 1952. Kate bude nasledovať stopy kráľovnej Viktórie a princa Alberta, ktorí sa v roku 1853 pôvodne stali patrónmi Kráľovskej fotografickej spoločnosti. Táto úloha je pre budúcu kráľovnú špeciálna.

Časopis People oznámil, že Kate Middleton študovala dejiny umenia na univerzite v St. Andrews a označila sa ako „nadšená amatérska fotografka“. Tam sa tiež stretla s princom Williamom. Vojvodkyňa je tiež známa tvorbou oficiálnych kráľovských portrétov svojich detí a je patrónkou Národnej galérie portrétov v Londýne. „Ako študentka na univerzite v St. Andrews som si ako predmet mojej bakalárskej práce vybrala fotografie detí, ktoré sa na výstave nachádzajú, sú pre mňa skutočne zaujímavé,“ napísala Kate v predslove pre výstavu v roku 2018 pre National Portrait Gallery.

V apríli tohto roku kráľovská expertka Rebecca Long pre US Weekly povedala, že vojvodkyňa sa jasne pripravuje na úlohu kráľovnej. „Kate sa v posledných rokoch venovala novým úlohám, takže keď príde čas, nebude to pre ňu šok,“ vysvetlila Long. „William a Kate sú najobľúbenejším párom, ktorí si vezme korunu na mnohé generácie, takže ľudia z Veľkej Británie sú z toho veľmi nadšení.“



Kráľovná je tiež odhodlaná ukázať vojvodkyni Kate, ako prevziať jej budúci titul ladne a tiež s istotou pod drobnohľadom verejnosti. ,,Naozaj vzala Kate pod svoje krídla," povedal zdroj blízky kráľovskej rodine pre US Weekly. ,,Často trávia hodiny diskusiami o kráľovskom živote a budúcnosti monarchie." „Trvalo dlho, kým sa Kate dostala tam, kde je dnes,“ dodal druhý zasvätený. ,,Ale je pripravená."