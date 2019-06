Sústredenie Miss Universe 2019 sa zmenilo na drámu: Náhly kolaps finalistky

Náročné dni! Finalistky Miss Universe SR a Českej Miss boli pár dní na sústredení v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach. Viachodinové nakrúcanie dokrútok na finálový večer a horúčavy sa podpísali pod vyčerpanosť krások. Jedna z nich to neustála a skolabovala...

Miss Universe SR a Česká Miss sa tento rok spojili a na sústredení sa stretlo šesť Sloveniek a šesť Češiek. Tie makali dlhé hodiny pred kamerami kvôli nakrúcaniu pre televíziu.

Blondínka Viviane Kerstin Tercsawek to však nezvládla a jej telo ju zradilo. „Máme kočku, ktorá je chorá. Ospravedlnila som ju z povinných jázd, ale, žiaľ, o pol druhej som ju išla zobudiť, pretože museli byť všetky kočky na móle. Osprchovali sme ju, je samozrejme pod lekárskym dohľadom,“ vysvetlila Novému Času šéfka Silvia Lakatošová.

„Má bežné lieky, no musí vydržať. Viem, že baby majú stres, je to pre ne niečo nové. Nie každý organizmus to znáša, je to v prvom rade o zdraví, čiže sa jej prispôsobujeme,“ dodala Lakatošová.

Viviane počas dňa podali ľadové obklady a vodu. Na záver nakrúcania ju museli podopierať a odviesť na hotelovú izbu.