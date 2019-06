Pavol Habera zverejnil fotku a lekár sa zhrozil: Riskuje spevák zdravie?!

Šport si neodoprie za žiadnych okolností!

Vyzerá to však tak, že obľúbený spevák a dlhoročný „kat“ speváckych talentov Paľo Habera (57) nepozná hranice. Okrem nabitého pracovného programu sa totiž nešetrí ani vo voľnom čase. A zrejme pri tom aj poriadne hazarduje!

Habera len pred niekoľkými dňami odštartoval svoje nové koncertné turné, počas ktorého si pocestuje naprieč celým Slovenskom a Českom. V rámci skutočne náročného tempa však Paľo prekvapil fanúšikov fotografiou z behu. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby momentálne nevládli úmorné horúčavy. Očividne ho ale tento fakt ani trochu neodradil.

Dal som hodinku. Ťažko na cvičisku, ľahko na koncerte,“ otvorene priznal na instagrame umelec, ktorého profil okamžite zaplavila vlna obdivných reakcií.Bez dôkladného vyšetrenia by podľa neho v tomto teple ľudia podobné veci robiť nemali.

Mal by sa dať vyšetriť

Viliam Fischer, kardiochirurg

- Medzi jedenástou a treťou by som v týchto horúčavách von nešiel. Je to úplná hlúposť. Každý, kto chce športovať, by si mal nechať spraviť kardiologické vyšetrenie. Nie EKG, ale záťažové EKG. Echokardiografia je neinvazívne vyšetrenie, ktoré ukáže, či je tam možnosť nejakej vážnejšej srdcovej príhody. Púšťať sa do športovania je senzačná vec, ale bez seriózneho kardiologického vyšetrenia by som do takej záťaže v tejto horúčave určite nešiel! A to nielen nad 50 rokov, ale klasifikoval by som to aj pre nižšie vekové ročníky.