Poslanci odklepli parkovaciu politiku v Bratislave: Vallov návrh začne platiť o 2 roky

Je rozhodnuté! Doťahovačky súvisiace s návrhom novej parkovacej politiky v hlavnom meste sú na konci.

V prospech návrhu primátora Matúša Valla rozhodlo jednohlasne 45 mestských poslancov, ktorí dali férovému parkovaniu zelenú. Mesto sa k radikálnemu kroku rozhodlo pristúpiť pre neúnosnú situáciu a neustále boje o miesta. Podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu nová parkovacia politika vstúpi do platnosti v roku 2021. Ako teda vyzerajú finálne pravidlá?

1. Spoplatnené parkovanie

Nerezidenti

od 0,50 do 2 €/hod.

- vodiči bez trvalého pobytu v hlavnom meste túto sumu zaplatia v tarifných pásmach, hodinová suma sa bude líšiť podľa pásma (A - D)

- najviac zaplatia v Starom Meste - 2 €/hod.

Rezidenti

- mimo svojej zaplatenej zóny (ku ktorej majú vydanú parkovaciu kartu) môžu v ďalších spoplatnených zónach parkovať za 10 €/rok 2 hodiny denne

Príklad: Ak budete mať parkovaciu kartu ako rezident v Petržalke, tak v Ružinove či v Starom Meste budete môcť parkovať 2 hod./denne za 10 eur/ročne.

2. Parkovacie karty

- rezidenti zaplatia za prvú kartu = 1 auto 39 €/rok

- za druhú parkovaciu kartu = 2. auto na byt zaplatia rezidenti 150 €/rok

- tretia parkovacia karta = 3. auto vyjde Bratislavčanov na 500 €/rok

POZOR! Na jeden byt môžu byť vydané maximálne 3 parkovacie karty.

3. Bonusová (návštevnícka) parkovacia karta

- vydaná bude obyvateľovi s trvalým pobytom v byte v konkrétnej zóne

- slúži na dočasné parkovanie vozidla v rozsahu 100 hodín ročne

- 150 hodín ročne, ak na byt nie je vydaná žiadna parkovacia karta

- za vydanie tejto karty sa podľa VZN neplatí, preukázané musí byť rezidenstvo

4. Parkovacie výnimky

- 90 % z parkovného majú autá prepravujúce osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú či úplnú slepotu

- 50 % zľava pre registrované elektrické vozidlá s výnimkou hybridných elektrických vozidiel

- 100 % zľava pre vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel

5. Inovácie v doprave

- príprava projektov na 22 km nových BUS pruhov

- 39 križovatiek s prioritou MHD

- 8 expresných liniek MHD

- 4 expresné linky regionálnej dopravy

Ako vnímate nové pravidlá parkovania?

Janka (27), čašníčka

- Žila som vo Viedni nejaký čas a tam už je všetko cez deň spoplatnené, no, samozrejme, majú aj iné platy. A nerobia rozdiel, či je to Rakúšan, Slovák, alebo z inej krajiny. Môj názor je taký, že by sa nemal robiť rozdiel, či ste, alebo nie ste Bratislavčan.

Simona (22), študentka

- Myslím si, že to vôbec nie je správne riešenie. Väčšina miest v meste je aj tak spoplatnená a vzhľadom na to, že sem ľudia veľakrát jazdia hlavne za prácou.