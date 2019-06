Priateľka Šmahela: Dramatický pôrod v 6. mesiaci! V tehotenstve mala vážne problémy

Známy fitnesák Martin Šmahel (36) sa so svojou priateľkou Beátou, s ktorou tvorí pár dva roky, stali v noci zo stredy na štvrtok rodičmi.

Dcérka, ktorej rodičia vybrali meno Ema, sa však vypýtala na svet o štrnásť týždňov skôr a narodila sa s hmotnosťou 800 gramov. Podľa našich informácií mala Šmahelova priateľka počas tehotenstva veľké komplikácie a niekoľko týždňov bola dokonca hospitalizovaná v nemocnici. Šmahel Novému Času exkluzívne porozprával o náročnom období v živote, o ktorom vedeli len ich najbližší. Prečo sa ich dcérka narodila už v 26. týždni?

Po tom, čo sa Šmahel rozviedol so svojou prvou manželkou, markizáčkou Miriam Kalisovou, sa po Martinovom boku začala objavovať nová známosť. Fitnesák sa netajil tým, že je otvorený spoločnej budúcnosti, čím myslel spoločné bábätko a svadbu s priateľkou Beátou. Len ich najbližšie okolie však vedelo, že Šmahel sa stane druhýkrát otcom. „Bolo to problémové tehotenstvo a bolo to pre nás veľmi citlivé,“ priznal pre Nový Čas Martin, ktorému partnerka v noci zo stredy na štvrtok porodila dcérku Emku.

Hoci športovcova druhorodená ratolesť prišla na svet prirodzenou cestou, maličká sa narodila už v 26. týždni. „Narodila sa tri mesiace pred plánovaným pôrodom. Priateľka mala termín až v októbri. Je to siláčka, bojovníčka po mne. Verím jej a myslím si, že má najlepšie šance. U maminy, bohužiaľ, nemala. V plodovom obale bola nejaká trhlina, nemala plodovú vodu, a tým pádom nič jej nevytváralo priestor, v ktorom by sa mohla pokojne vyvíjať,“ vysvetlil nám Martin, ktorý má s partnerkou za sebou náročné obdobie.

Dlhé týždne v nemocnici

Šmahel sa rozhodol radostnú novinu, že jeho Beáta nosí pod srdcom ich dieťatko, tajiť. Mal na to svoje dôvody. „Priateľka nemala dlhšie plodovú vodu, tak sme chodili po nemocniciach. Bolo to pre ňu náročné, musela mať pokojový režim, nemohla chodiť, musela len ležať. Aj keď bola medzi nemocnicami pár dní doma, bola to pre ňu veľmi ťažké. Ona je tiež pomerne aktívny typ a potom už to bolo o tom maratóne – nemocnica, škola, škôlka, domov,“ povedal nám Martin, ktorý s priateľkou absolvovali tour de nemocnice.

„Vystriedali sme všetky nemocnice v Bratislave. Od 17. týždňa tehotenstva sme tam boli. Pobehali sme Kramáre, Ružinov i Antolskú. Máme za sebou všeličo,“ dodal. Hoci sa Šmahelova druhá dcérka vypýtala na svet o niekoľko týždňov skôr, Martin si túto chvíľu, vidieť svoje milované dieťatko, ujsť nenechal. „Bol som pri všetkom. Boli sme radi, že je na svete,“ uzavrel fitnesák, ktorý verí, že keď sa jeho Emka vyvinie, šťastne si ju odnesie domov.