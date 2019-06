Odsúdený Filip Rybanič: Príde pre podmienku o flek miestneho poslanca?

Nenechá sa odradiť. Filip Rybanič (27) chce zostať miestnym poslancom mestskej časti Bratislava-Rača napriek tomu, že ho krajský súd odsúdil na podmienečný trest.

Poslanecký asistent tvrdí, že keďže ide o podmienečné odsúdenie, mandát mu tým nezaniká. Aký názor na jeho ďalšie pôsobenie má mestská časť a čo si myslia advokáti?

Krajský súd potvrdil, že v Rybaničovom prípade ide o úmyselný trestný čin. „Odsúdený bol z trestného činu, resp. zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového a telekomunikačného a daňového tajomstva. Tento trestný čin je úmyselným trestným činom,“ vysvetlil sudca Peter Šamko. Rajtárov poslanecký asistent nazrel do účtov exministra vnútra Roberta Kaliňáka už pred viac ako tromi rokmi.

Neboli to však iba účty exministra vnútra, ktoré Rybanič ako zamestnanec Tatra banky prelustroval. Skontroloval aj transakcie Ladislava Bašternáka, Mariána Kočnera a exministra dopravy Jána Počiatka. Rybanič následne svoje zistenia posunul novinárke Trendu. Okresný súd v Petržalke mu za to pôvodne naparil 3-ročný trest s 5-ročným probačným dohľadom. Navyše sa mal Kaliňákovi ospravedlniť. Odvolací krajský súd mu trest čiastočne zmiernil, 3-ročná podmienka síce ostala, no dohľad sa znížil na rok a Rybanič sa nemusí ospravedlniť.

Zákon neskúma, či dostal podmienku

Róbert Bános, advokát

- Zo zákona o obecnom zriadení jednoznačne vyplýva, že mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. Pri úmyselnom trestnom čine teda zákon neskúma, či poslanec dostal podmienku, alebo nie, mandát automaticky zo zákona zaniká.

O jeho osude rozhodnú voliči

Marek Benedik, advokát

- Podľa zákona o obecnom zriadení mandát poslanca zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Keďže pred slovom „alebo“ nie je čiarka, je možný taký výklad, že podmienka „ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený“ sa vzťahuje na obe alternatívy, teda aj na odsúdenie za úmyselný trestný čin, i na čin spáchaný v nedbanlivosti. Podľa tohto výkladu mu mandát nezaniká. V každom prípade o osude Rybaniča v politike rozhodnú voliči.