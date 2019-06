Vražda Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Otázniky okolo nájdenej bundy! Zamieša karty v prípade?

Spravodajské hry obvinených?! Približne pred mesiacom polícia našla bundu, ktorá by mohla zásadne zamiešať karty vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Na sebe ju mal mať strelec, ktorý popravil mladý pár v ich dome vo Veľkej Mači. K skutku sa nedávno mal priznať obvinený Miroslav Marček, samotnú bundu však našli u druhého obvineného Tomáša Szabóa. Vyšetrovatelia disponujú kamerovým záznamom, na ktorom sa jeden z nich v rovnakej bunde premáva pár dní pred vraždou po Veľkej Mači.

Pôvodná vyšetrovacia verzia rátala s tým, že mužom, ktorý stlačil v dome vo Veľkej Mači spúšť, je Tomáš Szabó. Naznačovala to výpoveď spolupracujúceho svedka Zoltána Andruskóa a potvrdzoval to aj odborný posudok antropologičky, ktorá identifikovala postavu na videozázname z miesta a času vraždy ako Szabóa. K činu sa však priznal jeho bratranec Miroslav Marček, o ktorom si polícia najprv myslela, že bol iba šofér. Otvoriť galériu Nedávno sa k vražde priznal Marček, s ktorým tak vykonali rekonštrukciu v dome Kuciakovcov. Zdroj: anc

Vyšetrovatelia následne vykonali s Marčekom rekonštrukciu, kde im opisoval, ako skutok spáchal. Niektoré jeho tvrdenia však nesedeli s expertnými predpokladmi, a tak muži zákona nariadili nové znalecké posudky s cieľom vyvrátiť alebo potvrdiť Marčekovu verziu. Psychológ napríklad posudzuje Marčekovu vierohodnosť a tendencie klamať. Antropológ ho zase minulý týždeň počas výsluchu v ilavskej base nechal zmerať.

Informácia Markízy, podľa ktorej mala byť bunda na záberoch z dňa vraždy, sa ukázala mylná. V skutočnosti Szabóa kamery v zmienenej bunde zachytili týždeň pred vraždou. „Tá bunda, v ktorej sa pohyboval Szabó, sa nenachádza na zázname z 21. februára – teda z dňa vraždy. Kamery ho v nej zachytili, keď si bol spoločne s Marčekom obzrieť miesto činu, tuším to bolo 15. februára. Keď išiel vrah k miestu činu, tak tam tá bunda už nebola. To práveže len potvrdzuje Marčekovo doznanie, že on bol strelec,“ uviedol právnik rodiny zavraždeného novinára Daniel Lipšic. Advokát Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica hovorí, že informácie môžu byť podsúvané zámerne. „Je to bezvýznamná informácia, a aj keby to bola pravda, mohli si tú bundu pokojne vymeniť,“ vysvetlil Kvasnica.

15. február 2018 – Szabó s Marčekom boli kamerou v obci zachytení pri obhliadke neskoršieho miesta činu. Szabó má na sebe bundu, v ktorej ho aj našli.

21. február 2018 – Kamera zachytila strelca, ako sa blíži k domu Jána Kuciaka. Bundu na sebe nemal, čo podľa Lipšica podporuje verziu, že bol strelcom Marček.

13. september 2019 - Polícia predpokladala, že strelcom je Szabó, na základe výpovede spoluobvineného.

11. apríl 2019 - K samotnej streľbe sa mal priznať Marček, ktorý políciu upozornil aj na zbraň vo Váhu.