Brutálny vrah Veroniky († 27) spoznal definitívny trest: Starým rodičom svitla teraz nádej

Brutálny vrah spoznal definitívny trest. Gréka Michaila Chatzitheodoridisa (34) poslal prešovský Krajský súd za mreže na 21 rokov.

Rozsudok nad cudzincom, ktorý vlastnoručne mačetou zavraždil Veroniku († 27) - matku ich malého synčeka Miška (9), je právoplatný.

Muž podľa rozhodnutia súdu pred tromi rokmi vylákal ženu len v nočnej košeli po jednej v noci do jeho auta. Zaviezol ju do lesa a tam ju sedemnásťkrát sekol mačetou. Ostrým nástrojom útočil na bezbrannú ženu až kým v lese nezomrela. Grék to popiera. “Som nevinný. Neverím, že sa mohla takto pomýliť polícia v štáte Európskej únie,” tvrdil Michail.

Senát to však neobmäkčilo a jeho výpovede označil za nedôveryhodné, lebo v nich bolo množstvo nelogických vecí. Na súd prišli aj Michaelini rodičia.zakričala Miškina mama Viera (59) na Gréka, keď ho odvádzali do väzenia. Ten nehol ani brvou.

Starkí dúfajú, že rozsudok im dopomôže, aby sa po štyroch rokoch odlúčenia konečne stretli s vnúčikom Miškom. Ten je v ústavnej starostlivosti v Nemecku, kde Grék do vraždy býval a zahraničný súd im nechcel umožniť stretnutie, kým Michail nebol právoplatne odsúdený. “Rozsudok by bol spravodlivý, keby ten netvor zostal vo väzení do konca života. Teraz je však pre nás prvoradé stretnutie s našim chlapčekom,” uzavrela Viera.