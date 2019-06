Dnes sa rozdávajú vysvedčenia: Čo dostanú jednotkári zadarmo

Dobre sa učiť sa vyplatí! Všetci školáci, ktorí na koncoročných vysvedčeniach majú samé jednotky, sa dočkajú odmeny.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Drina počas dlhých mesiacov si predsa zaslúži náležitú pozornosť - a to nielen od rodičov. Snaživé deti za parádne známky odmenia aj tento rok múzeá, galérie, zoo, cukrárne či zmrzlinárne, a to bezplatným vstupom či sladkou odmenou. Jedinou podmienkou je, aby si jednotkári zo základných škôl priniesli so sebou vysvedčenie, v niekorých prípadoh bude potrebná aj kartička poistenca. Prinášame tipy, kde budú môcť superžiaci zažiť kopec zábavy bezplatne.

1. Vstup do zoo ZADARMO Otvoriť galériu Vstup do zoo zadarmo

Košice, Bojnice, Bratislava - Výnimočnú akciu pre školákov základných škôl ku koncu školského roka pripravuje Zoologická záhrada Košice. Vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Eva Malešová uviedla, že výborné vysvedčenie sa v piatok berie ako voľná vstupenka do zoo. „Žiaci sa môžu preukázať originálom alebo fotokópiou vysvedčenia. Táto akcia ale platí len počas piatka,“ dodala Malešová. Rovnaký darček pre jednotkárov pripravila aj Národná zoo Bojnice – deti do 15 rokov, ktoré majú na vysvedčení samé jednotky, budú mať dnes vstup do zoo zadarmo. Druhým prekvapením je Motýlia záhrada, ktorú otvoria v piatok, a návštevníci v nej môžu pozorovať desiatky druhov exotických motýľov. Rovnako vstup zadarmo budú mať samí jednotkári, ktorí si prinesú vysvedčenie aj v Bratislave, „U červenej pandy“ dostanú dokonca bezplatne aj zmrzlinu.

2. Zákusok ZADARMO Otvoriť galériu Zákusok zadarmo Zdroj: fab

Poprad - V cukrárni Domenico v Poprade dostane každý žiak s čistými jednotkami zákusok zdarma. Mála Nina Fekete (9) práve končí tretiu triedu a na vysvedčení bude mať samé jednotky. Po sladkú odmenu si do vychýrenej cukrárne určit príde. „Potešilo ma, že je tu opäť odmena pre dobrých školákov.. No a ja mám opäť na vysvedčení samé jednotky. Z desiatich predmetov desať jednotiek,“ pochválila sa Ninka, ktorá si sladké pokušenie nenechá ujsť.

3. Špeciálna zmrzlina ZADARMO Otvoriť galériu Špeciálna zmrzlina zadarmo Zdroj: anc

Žilina - Všetci jednotkári, ktorí prinesú vysvedčenie do zmrzlinárne Bibi na Hlinkovom námestí v Žiline a stihnú to dnes do 14. hodiny, dostanú kopček zmrzliny zadarmo. „Špeciálne na ten deň som vyrobil aj novú zmrzlinu s názvom Unicorn – Jednorožec,“ hovorí macedónsky zmrzlinár Feti Karahasan (42), ktorý ponúka v Žiline až 28 druhov zmrzlín. Nová zrmzlina pre jednotkárov má lahodnú sladkú chuť, je bez umelých prísad a Feti ju vyrobil z mlieka, ktoré sa varí šesť hodín.

4. Aquapark ZADARMO Otvoriť galériu Aquapark zadarmo Zdroj: meander oravice

Oravice - Začať prázdniny kúpaním a nezaplatiť ani cent. Takýto darček dostanú jednotkári aj od Aquaparku Oravice. Stačí prísť s vysvedčením a kartičkou poistenca, aby sme vedeli, že patrí naozaj jemu a v sprievode dospelej osoby, ktorá bude mať 20 % zľavu.

5. Prvých 10 v galérii ZADARMO Otvoriť galériu Prvých 10 v galérii zadarmo Zdroj: red

Spišká Nová Ves – Na jednotkárov sa tešia aj v novootvorenej zážitkovej galérii pre deti v Spišskej Novej Vsi. V tomto LaborARTóriu, v ktorom návštevníkov zmenšujú do rozmeru škrečka, mravca či chameleóna, je v piatok pre čistých jednotkárov vstup voľný. Týka sa to však prvých 10 šťastlivcov, ktorí prídu aj s vysvedčením a ušetria po štyri eurá.

Peniaze za vysvedčenie deťom radšej nedávajte

Deti nikdy netrestajte! Tak znie rada odborníkov, ktorí tvrdia, že deti by sme mali odmeniť za každé vysvedčenie, aj keď nie je práve po­dľa našich predstáv.

Vysvedčenie by pre rodičov nemalo byť prekvapením. Ak pozorne sledujú snahu svojho potomka, známky na konci roka by mali podľa odborníkov rešpektovať. „Rodičia by sa mali nad zlými výsledkami zamyslieť a prehodnotiť svoj prístup,“ vysvetľuje Martin Gronský z Centra vzdelávania a psychológie s tým, že bitka a krik v posledný deň školského roka nič nevyriešia.

Naopak by sme podľa neho mali deti podporiť a povzbudiť do ďalšej práce. Psychologička Gabriela Herényiová dokonca tvrdí, že za každé vysvedčenie si deti zaslúžia odmenu. „Neodporúčala by som dávať deťom peniaze, skôr nejaký malý darček, samozrejme, ktorý je v možnostiach rodiny a ktorý reflektuje aj vek dieťaťa. Neprekročila by som však sumu 20 eur,“ dodala s tým, že najoptimálnejšie je urobiť si z tohto dňa sviatok a ísť na spoločný rodinný výlet.