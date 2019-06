IKEA vám postaví už aj dom: Montované stavby budú cenovo prístupné

Švédsky výrobca a predajca nábytku IKEA už predal a postavil v spolupráci so spoločnosťou BoKlok 11 000 montovaných domov vo Švédsku, Fínsku a v Nórsku. Najnovšie si to namierili do Británie a prví majitelia by sa tam mohli nasťahovať v roku 2021.

Kto by nepoznal známu švédsku nábytkársku firmu IKEA? Mnoho domácností je zariadených práve ich ľahko zmontovateľným nábytkom. No vyzerá to tak, že firma nechce len zariaďovať byty a domy, ale chce ich aj stavať. Spolu s developerom BoKlok, ktorý je spoločným podnikom IKEA a stavebnej spoločnosti Skanska, dostali zelenú na výstavbu cenovo dostupných domov v britskom meste Worthing. Zdroj: Instagram Hľadajú sa pozemky Bytové jednotky sa vyznačujú spravidla otvoreným prepojením kuchyne a obývačky, drevenou alebo laminátovou podlahou, veľkými oknami či nadpriemerne vysokými stropmi. Samozrejmosťou je kuchyňa značky IKEA. Pri konštrukcii sa používajú ekologické postupy a stavebné materiály, ktoré zabezpečujú nízku spotrebu energií. V tomto projekte ide práve o to, aby bola cena určovaná vo vzťahu k veľkosti peňaženky cieľovej skupiny. Británia prežíva kolaps trhu s bývaním a práve toto jej má pomôcť. „Rozširujeme sa vo Veľkej Británii, hľadáme pôdu. Máte prázdny pozemok, ktorý by mohol hostiť novú trvalo udržateľnú štvrť?" znie otázka developera BoKlok. Ak všetko pôjde podľa plánu, v septembri 2020 sa začne s montovaním domov. Prvé by tak boli dodané a zmontované v januári nasledujúceho roka a pripravené na bývanie do apríla 2021. Pri vstupe na britský trh spoločnosť avizovala ceny bytov pod 111 603 eur a 4-izbových rodinných domov za menej ako 167 405 eur, čo je na britské pomery veľmi nízka suma. S novými majiteľmi sa chce individuálne dohodnúť na splácaní podľa ich možností.